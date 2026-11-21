Saltar a la fama a una temprana edad puede ser una bendición o una maldición. Hay varios actores que se convirtieron en estrellas siendo solo niños, como en el caso de Daniel Radcliffe y Macaulay Culkin, protagonistas de Harry Potter y Mi pobre angelito, respectivamente, y sufrieron no solo el encasillamiento, sino que recurrieron a medidas extremas para afrontar la presión y la exposición. Si bien están aquellos que supieron estar protegidos dentro de la industria y siguieron creciendo en el medio, hay otros que decidieron dar un paso al costado y rehacer su vida desde otro lugar. Una de ellas fue Julianna Rose Mauriello, quien se dio a conocer a los 11 años por su papel de Stephanie en la serie infantil LazyTown, pero le dio la espalda al mundo del espectáculo y hoy se desempeña como terapeuta ocupacional pediátrica.

Julianna Rose Mauriello saltó a la fama en 2004 por su papel en la serie infantil LazyTown (Foto: IMDb)

Corría 2004 cuando una niña con peluca carré rosada, vestido rayado a tono, irrumpió en la pantalla para ayudar a los niños de LazyTown a hacer actividad física y mantener hábitos saludables. Stephanie encontró un aliado en el musculoso Sportacus (interpretado por el actor Magnús Scheving, quien también fue el creador de la serie) y juntos enfrentaban al villano del pueblo, Robbie Rotten, siempre predispuesto a interponerse en sus planes. Este personaje estuvo a cargo de Stefán Karl Stefánsson, quien murió el 21 de agosto de 2018 a los 43 años como consecuencia de un cáncer.

La serie se estrenó originalmente en Islandia en 2002 y en 2004 se dio a conocer en el resto del mundo, extendiéndose hasta 2014, pero no siempre con la misma protagonista. Julianna Rose Mauriello estuvo en las dos primeras temporadas y participó de 52 episodios, además de realizar otras producciones vinculadas con el proyecto hasta 2010. Sin embargo, no regresó para la tercera temporada y fue reemplazada por la actriz Chloe Lang.

Mauriello junto a Magnús Scheving en una escena de LazyTown (Foto: IMDb)

Tras cumplir con sus compromisos como Stephanie, Mauriello decidió no continuar su carrera en televisión y mantener un bajo perfil. De acuerdo con su página en LinkedIn, en 2010 ingresó a Middlebury College, una institución privada del estado norteamericano de Vermont, donde en 2013 se licenció en arte y psicología con campo menor en francés y danza. En 2015 siguió su formación en la Vagelos College of Physicians and Surgeons, la facultad de medicina de la Universidad de Columbia en Nueva York, donde dos años después finalizó su máster en terapista ocupacional.

Julianna Rose Mauriello como Stephanie en LazyTown

Al concluir sus estudios, Mauriello, que además de inglés habla español y francés, se mudó a la Costa Oeste de los Estados Unidos para seguir construyendo su carrera profesional. Trabajó como terapeuta ocupacional en distintos colegios y centros del estado de California, especializándose en niños pequeños y certificándose para atender a menores con trastorno del espectro autista (TEA). Entre enero de 2024 y mayo de 2026 trabajó como terapeuta ocupacional pediátrica en Santa Bárbara y, según lo que se puede advertir en su perfil, esta fue su última experiencia laboral hasta la fecha.

Mauriello es terapeuta ocupacional pediátrica y actualmente vive en Seattle (Foto: LinkedIn / Julianna Mauriello)

Actualmente, la neoyorquina de 35 años se encuentra buscando trabajo. Continúa en la Costa Oeste de los Estados Unidos, pero abandonó el estado de California y se mudó a Seattle, en Washington. Según especifica, busca un trabajo presencial o híbrido en la mencionada ciudad.