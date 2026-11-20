El crimen de Pazos (España/2026). Dirección: Carlos Sedes. Creación: Ramón Campos, Germán Neira, Curro Serrano y David Orea. Fotografía: Carlos Garcés. Elenco: Tristán Ulloa, Carlos Blanco, Fer Fraga, Miguel Borines y Luisa Merelas. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: buena.

En una casa ubicada en Pazos, un hombre de 77 años llamado Aniceto (Miguel Borines) denuncia que un delincuente ingresó a su hogar y le dio un brutal golpe de martillo en el cráneo a su esposa, Irene (Esther Hedo). Rápidamente él da la alerta y llega la ambulancia y personal de la Guardia Civil para investigar lo ocurrido, y determinar la identidad del agresor. Mientras a la mujer la ingresan a un hospital con la intención de salvarle la vida, el septuagenario se muestra angustiado, confundido, sin poder reconstruir con precisión el episodio que culminó con su esposa a un paso de la muerte.

A partir de ese escenario, el agente Elías Lago (Tristán Ulloa) comienza una investigación que pronto lo pone en un sendero muy probable: la idea de que fue el propio Aniceto quien atacó a su esposa e intentó matarla. Pero el hombre tiene fama de buen tipo, los vecinos lo aprecian y su apariencia es la de un marido afectuoso, aunque desde luego que eso no quita que las pistas que encuentra Elías no dejan de darle peso a la teoría de un intento de femicidio. De forma trágica, la historia tiene el peor final y una vez más, este caso deja en evidencia la torpeza de muchos burócratas de la Justicia, los insólitos laberintos administrativos que habitan en estas investigaciones y la falta de políticas públicas que resguarden a una posible víctima de violencia de género.

El crimen de Pazos Captura

Este caso real, ocurrido en 2015, retrata El crimen de Pazos, una notable miniserie de tres capítulos que muestra a un monstruo del calibre del mencionado Elías, la indefensión de su esposa y la línea de investigación que siguió un meticuloso detective. Lo primero que salta a la vista ante esta serie es justamente el trágico juego de espejos que se establecen en muchos casos de esta naturaleza, en tantos países del mundo. Una víctima desprotegida, un femicida que granjea una imagen positiva como mejor coartada y la inoperancia de una ley que no termina de estar a la altura de las circunstancias.

En esta producción creada por Ramón Campos y su equipo (los mismos responsables de El caso Asunta, otro popular true crime de Netflix), el objetivo es lograr un equilibrio sólido entre el trabajo de investigación y la evidente denuncia que se desprende, pero también el entretenimiento de ensamblar un relato sólido. Y vaya que lo logra.

El crimen de Pazos Manuel Fernandez Valdes/Netflix

El crimen de Pazos construye una historia que se aleja de las duraciones que superan los sesenta minutos (y que usualmente terminan en el tedio) y circunscribe su argumento a pocos personajes. No se pretende inventar sobre aquello que no se sabe, ni estirar la trama con arcos secundarios que no conducen a ningún lado, sino que establece una línea argumental clara en la que no se pierden nunca los ojos del eje principal. Y debido a estos motivos es que probablemente El crimen de Pazos sea uno de los ejemplares más pulidos de este género, porque reposa la acción en antagonismos claros y en un Tristán Ulloa, en la piel del protagonista, que se hace carne con el caso y que confía en que Aniceto es el verdadero culpable.

Para quienes no conocen la historia real, como lamentablemente resulta fácil de prever, el final está anunciado; pero para quienes saben los volantazos de este caso policial, ver la serie es comprobar que de modo trágico hay asesinatos que tienden a repetirse. El crimen de Pazos no se distrae con suposiciones y se limita a golpear al espectador con desenlaces que a fin de cuentas, nos dejan preguntándonos cómo no se pudieron anticipar.