Gordon (Argentina/2026). Creación: Pablo Trapero. Dirección: Pablo Trapero, Pablo Fendrik. Guion: Pablo Trapero, Marcos Osorio Vidal, Marcelo Larraquy. Elenco: Rodrigo de la Serna, Matías Recalt, Camila Peralta, Agustina Muñoz, Matías Mayer, Fiorella Bottaiolli, Agustín Pardella. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: muy buena.

Hay una idea que persiste en todo el recorrido de Gordon, la nueva miniserie de Netflix inspirada en las dos novelas de Marcelo Larraquy sobre el inefable Aníbal Gordon, un delincuente común que terminó operando como espía y fuerza de choque en los años más oscuros de la Argentina. “Quiero laburar en paz, muchachos. Quiero entrar y salir como ustedes, tener una estructura, abogados. Todos roban, y a mí por contrabandear cigarrillos me dan como diez años por debajo de las patas. No es justo”.

El “laburo” para Gordon es el delito que conoce desde los 14 años y su anhelo de poder e impunidad lo hace sintonizar con una época en la que los bandos en pugna comparten modus operandi, los robos comunes financian armas para crímenes políticos, los convulsos enfrentamientos en las calles barajan y dan de nuevo las alianzas ante cada nuevo golpe de Estado. Ese es Gordon, el hombre gris sin ideales que puede sobrevivir a fuerza de astucia y violencia en una Argentina que se parece al oscuro tren fantasma que lo ve erigirse en monstruo por primera vez.

Gordon es sinuoso y escurridizo, comprende que su anonimato le gestiona la impunidad, y su condición camaleónica la posibilidad de reinventarse en cada golpe de timón político MARCOS LUDEVID 2025

Es cierto que la apuesta de los directores Pablo Trapero y Pablo Fendrik enlaza el devenir de un hombre con su tiempo, algo que el cine de los 70 modeló con épica y presupuesto sobre algunas ideas sueltas que estaban en los clásicos de gángsters de la Depresión. El Tony Camonte de Hawks era un marginal italiano obsesionado con el dinero y el poder apenas como herramientas para conseguir validación social e impunidad afectiva, en ese terreno del tabú que representaba el amor secreto por su hermana. Pero aún con su ambición narrativa la primera Scarface (1932) fue modesta y compacta, no obstante precisa e influyente. La versión de De Palma de los 80, nutrida de los triunfos de Nuevo Hollywood y también de sus excesos, lleva al extremo esa confección, convierte al Tony Montana de Al Pacino en un hombre desmesurado en todos los sentidos, como la puesta en escena de la película, un psicópata que persigue destruir aquellos lugares donde se le niega pertenecer.

Gordon no padece esa enfermedad de la pertenencia e incluso la serie problematiza esas aristas en relación con la desconfianza que fue despertando en cada círculo en el que buscaba infiltrarse. Gordon es sinuoso y escurridizo, comprende que su anonimato le gestiona la impunidad, y su condición camaleónica la posibilidad de reinventarse en cada golpe de timón político. “Quieren que sea peronista, soy peronista”, vocifera con arrogancia ante Acosta y Giovenco, dos de los integrantes de la CNU (Concentración Nacional Universitaria), órgano del nacionalismo peronista que bregó por el regreso de Perón y fue artífice de aquel desembarco en Malvinas llamado Operación Cóndor. La militancia y los ideales cosquillean socarronamente el pulso de supervivencia de un Gordon que solo trabaja para sí mismo.

Camila Peralta, en una escena de la miniserie que ya se encuentra disponible MARCOS LUDEVID 2025

En esa línea, la miniserie elige en cada episodio cimentar un aspecto de la personalidad de Gordon y presentar aquellos satélites que consolidan su itinerario. Primero es su condición de “chorro”, en un accionar que combina el ritmo del heist film -en un tono espectacular con avioneta y disfraces incluidos-, con la atmósfera asfixiante de un horror subyacente que se consagra en la notable escena del tren fantasma. Luego vemos su inclusión en el accionar terrorista con armas de guerra y granadas y la compleja relación con los grupos de la derecha peronista, su alianza con la SIDE a través de la imperturbable abogada Julieta Melo (notable trabajo de Camila Peralta), su tarea de informante en la cárcel de Devoto en el pabellón de presos políticos, las conexiones con el sindicalismo, el desembarco en la Triple A y los años de la dictadura del 76.

La miniserie toma como protagonista a Aníbal Gordon, un delincuente común que terminó operando como espía y fuerza de choque en los años más oscuros de la Argentina MARCOS LUDEVID 2025

Trapero y Fendrik usan la música como comentario de la acción, a la manera scorsesiana, por momentos un poco engolosinados con el soundtrack, pero logrando un contrapunto de humor que esquiva la tentación de caer en admoniciones.

Gordon es un thriller político a la vieja usanza, con una narrativa sólida y un personaje tan siniestro como fascinante. De la Serna evita cargar las tintas sobre la psicopatía dejando siempre un tinte de ambigüedad latente en su mirada, una sensación de goce e impostura que hacen del personaje un abismo oscuro que obtura cualquier idealización. Aníbal Gordon es un hombre complejo, pero también un emergente de nuestra sociedad, cuyas dualidades fueron sintomáticas de un tiempo de disputas cruentas y definitivas. Un hombre de paja en un tiempo de sangre, la peor versión del péndulo trágico de nuestra historia.