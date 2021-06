Alejandra Maglietti reveló cuál es su verdadero nombre y contó por qué se lo cambió

Para sorpresa de muchos y a través de su cuenta de Instagram, la modelo y panelista Alejandra Maglietti reveló cuál es su verdadero nombre y por qué decidió cambiarlo cuando se vino a vivir a Buenos Aires.

Todo comenzó cuando uno de sus seguidores le preguntó: “¿Por qué no te dejaste el nombre Ayelén como te conocían en Formosa?”. Ante esto, la abogada le contestó: “Todos piensan que tiene que ver con que me quiero olvidar de lo que viví en Formosa. Y no, nada que ver. Sino que no me entendían. Cuando vine acá yo decía Ayelén y no me entendía nadie. Entonces tuve que usar Alejandra y quedó ese nombre solo por eso”.

Luego de confesar este secreto, Alejandra continuó contestando preguntas de sus fanáticos: “No sé hablar guaraní como para mantener una conversación o decirte algo de corrido. Sí sé puteadas y frases sueltas. Pero cuando escucho a otros hablar alguna que otra palabra capto”.

Sobre su vida amorosa, tras una larga relación con el futbolista Jonás Gutiérrez, la periodista aseguró: “Realmente, todas las parejas que tuve antes de Jonás no eran conocidas y tampoco es que me gustan mucho los famosos. Así que voy por ese lado”.

Hace unas semanas, Alejandra recordó un divertida anécdota con su abuela: “Hace unos años hice la tapa de revista Playboy y ella se enojó, porque es muy católica y cuando se enteró casi se muere, vino a casa con agua bendita, quería exorcizar todo. Y mi abuelo, que en ese momento vivía, tuvo una reacción totalmente diferente y me escribió una carta. Me dijo que había que ser muy valiente para animarse a hacer eso, porque en Formosa todos opinan de la vida del otro”.

LA NACION