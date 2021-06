Polémica en el bar: Horacio Cabak llevará a Gustavo Sofovich a la Justicia tras el escándalo

“Debo inferir que me echaron de la mesa porque yo no quise seguir hablando de mi vida privada”, dijo Horacio Cabak el último viernes en una entrevista radial. En diálogo con FM Delta, el periodista se refirió a su salida de Polémica en el bar (América) y reiteró que se trató de una decisión injusta. Ahora, trascendió que iniciará acciones legales contra Gustavo Sofovich por daños y perjuicios.

“No podía permitir que él quisiera organizar el programa y manejar a Mariano Iúdica. Quedamos en que no continuaría y me pidió una salida decorosa. Yo se la di. Esto que hace me duele”, contó Sofovich en Los ángeles de la mañana (eltrece) tras desatarse el escándalo por la desvinculación del panelista del ciclo. Sin embargo, en su cuenta de Twitter, Cabak desmintió al productor y subrayó que, en realidad, lo despidieron por no querer hablar sobre su separación.

El lunes por la mañana, Ángel de Brito informó que el periodista no dejará las cosas como están. “Le iniciará una demanda laboral y otro por daños y perjuicios”, reveló. “Recuerdan que el viernes hablamos con Gustavo, explicó por qué Cabak no estaba más en el programa”.

Luego, consideró que Sofovich “fue bastante duro en algunas apreciaciones” sobre su colega. “Dijo que Horacio ‘se había suicidado en cámara y que se llevaba mal con todos sus compañeros´. Lo que dice Cabak es que a él le mandaron una recisión del contrato, que no hubo de común acuerdo, que faltaron códigos”. Además, De Brito contó que habló con el panelista para ofrecerle una réplica al aire. “Primero había aceptado y después me escribió durante el fin de semana y me dijo que esto también lo iba a resolver en la Justicia. Sostiene que lo dicho por Sofovich son mentiras”, sumó el conductor.

