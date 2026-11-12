Alejandro Estévez, el ganador de 9 millones de pesos en Ahora Caigo: “Me levanté con la sensación de comerme el mundo”

Alejandro Estévez tiene 35 años y es de Aldo Bonzi, La Matanza. Durante su paso por Ahora Caigo (eltrece) se convirtió en ganador de 9 millones de pesos y tanto su reacción como la de Darío Barassi, conductor del programa, se volvieron virales en las redes sociales. En diálogo con LA NACION, el participante describió los detalles y contó qué hará con el premio.

Así ganaba Alejandro el juego final en Ahora Caigo

Un jugador a contrarreloj

Estévez resolvió contrarreloj 10 definiciones respectivas a palabras que completaban el último juego. En solo 2 minutos inició una carrera por responder satisfactoriamente cada una de ellas, primero por las que conocía y luego por las que le resultaron más difíciles. Sin embargo, y pese a la tensión del momento, lo hizo en un minuto y 40 segundos.

Así halló las palabras correctas como: “Telepase”, “Certificado” o “Inadvertido”. Tras finalizar la prueba, Barassi lo felicitó y le anunció en tono de broma que la producción no tenía para entregarle la plata (una de las tantas humoradas del conductor con cada participante).

Darío Barassi bromeó con Alejandro acerca de que no tenían el dinero (Fuente: eltrece)

El detrás de escena

Alejandro Estévez es emprendedor y tiene una marca propia de cosméticos hechos a base de cannabis, Oleum Argentina. Ese fue el propósito de asistir al programa de eltrece, según contó a LA NACION. Él quería dar a conocer su empresa entre los televidentes, aunque admitió que ese día también se levantó con la mente de un ganador.

“Me levanté y tenía la sensación de ‘hoy me voy a comer el mundo’”, sostuvo entre risas y describió: “Fue todo un día en donde estuve con muchísima euforia, con la energía puesta donde tenía que estar, concentrado. Realmente fui al juego pensando en ‘hoy no me voy con otra opción más que el triunfo’”.

“Aparte de visibilizar la marca, estaba concentrado en el juego, realmente, en ‘quiero ir y quiero darlo todo’. Me pasó también, sobre todo en el juego final, que me recordó un poco a —voy a hacer una referencia a la película Quién quiere ser millonario— algunas de las palabras. Es como me trajeron a momentos de mi vida muy rápido, flashbacks donde por algún motivo las conocía. Entonces tenía la referencia y veía algo y decía ‘es esta palabra’, por eso muchas las saqué muy rápido”.

Estévez deslizó cuál cree fue la ayuda que le permitió tal logro: “Soy una persona que en el verano, en la playa, compro juegos y revistas de crucigramas y soy de estar haciendo crucigramas constantemente, y creo que eso también me dio esa velocidad, esa dinámica para poder entender y sacar palabras más rápido teniendo alguna referencia y teniendo alguna letra que me ayudase”.

Estévez no se imaginaba el resultado del juego; incluso remarcó que hasta su voz de grave pasó a aguda al tomar conciencia de que había resultado satisfactoriamente el último nivel. “Fue una emoción genuina. Hasta el momento final, aunque estaba muy metido en el juego y sabía que me iba bien, cuando respondí la última pregunta no había caído en lo que significaba. Recién cuando Darío me dice ‘Ganaste’ me cayó la ficha”.

“Ahora todo es euforia, alegría. El momento lo tengo muy presente, de abrazarme con Barassi, el cariño que sentí. Lo mismo una vez atrás de cámaras, con mi amigo que me acompañó. También ese abrazo de decir ‘lo logré, lo logré realmente’. Fue muy lindo”.

Hace seis años que Alejandro empezó con su emprendimiento de productos cosméticos y de uso medicinal a base de cannabis, específicamente la creación de aceites. Esto se lo permitió el avance en la normativa legal.

Alejandro creó hace seis años Oleum Argentina (Fuente: Instagram/@oleum_argentina)

La idea surgió debido a las migrañas que sufría su madre y la poca efectividad de los medicamentos que le habían recetado. Por eso, tras probar con aceite esencial de cannabis y al percibir una mejoría, entendió que debía hacer algo para ayudar a otras personas.

“Arranqué solo y de a poco; cuando hubo más crecimiento, necesité ayuda. Hoy en la asociación civil somos cuatro personas principales: tres cultivadores y una médica que atiende pacientes más avanzados. Todo legal y autorizado”, señaló el entrevistado.

—¿Ya pensaste en qué utilizar el dinero del premio?

Alejandro Estévez: “Quiero invertirlo en comprar una máquina para poder mejorar la producción de los aceites, para estandarizarlos sin tener que estar yo tan metido por el tiempo que me lleva hacerlo. Entonces, eso me permitiría estandarizarlo y poder soltar un poco sabiendo que es tocar botones y dejar que se produzca solo”.