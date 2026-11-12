Revelaron el supuesto motivo por el que Alejandro Stoessel no querría firmar el acuerdo con Tini: “Irregularidades”

Martina “Tini” Stoessel supo depositar el manejo de su carrera en manos de su padre, Alejandro Stoessel, pero ese vínculo laboral que tuvieron durante 15 años se quebró y, por consiguiente, impactó de lleno en su relación personal. El paso del tiempo parece no haber ayudado mucho porque hoy las posibilidades de llegar a un acuerdo se ven muy lejanas. Según Yanina Latorre, hay una negociación en marcha, pero el productor se habría negado a poner su firma porque puso una exigencia que no sería posible cumplir.

“No hay acuerdo firmado, hay casi un acuerdo, pero todavía hay cosas que no terminan de cerrar”, dijo Yanina Latorre en la emisión del miércoles 11 de noviembre de Sálvese quien pueda (América TV). “Hay un ofrecimiento, un borrador que Tini le presenta al padre. Los números me dicen que no es exactamente un 70 [para Tini] y 30 [para Alejandro], pero está muy cerca de la realidad porque todavía siguen peleando por el uno más uno menos”, advirtió.

Según Latorre, Alejandro Stoessel aún no habría firmado el acuerdo

Latorre indicó que la cantante dejaría las propiedades que tienen en San Isidro, Cariló, Miami y otras inversiones y se quedaría solo con la casa en la que vive en San Isidro. “Ella solamente se quedaría con la parte de la torta en efectivo de este porcentaje, que sería casi un 70 por ciento. El problema es el siguiente: hace un mes que el papá de Tini tiene el borrador en su poder y no contesta, por lo que todavía no se firma el acuerdo”.

Aparentemente, la auditoría fue “larga y ardua” porque Alejandro Stoessel estaría poniendo como condición para poner su firma quedar desligado de “cualquier reclamo posterior para dejar en claro que no hay irregularidades, que está todo bien y que no hizo nada malo, y se quiere asegurar de que después no haya ningún reclamo”, sostuvo Latorre. “Y eso no se lo pueden certificar porque todavía siguen encontrando irregularidades. Estamos hablando de sociedades, contratos, discográficas, marcas, publicidades. Hay muchas sociedades a nombre de Alejandro y ahí está la pelea. Tini no figura ni como empleada”, advirtió.

"Él quiere asegurarse de que, si hay irregularidades, no pueden reclamar, pero como siguen encontrándolas", sostuvo la conductora

“Están negociando la venta de las sociedades. Él quiere asegurarse de que no va a trascender nada de lo que pasa y de que, si hay irregularidades, no pueden reclamar, pero como siguen encontrándolas, porque no está claro el tema impositivo, ellos no le pueden asegurar esto. Él quiere quedar limpio de culpa y cargo”, advirtió la conductora.

Según Yanina Latorre, Alejandro Stoessel habría intentado comunicarse con Tini

En este sentido, mencionó que el productor habría intentado comunicarse con su hija y, como ella lo tendría bloqueado, la habría llamado desde otros números de teléfono. Además, le habría escrito a través del WhatsApp de Rodrigo De Paul, pero “no llegó nada a buen puerto”. “Tini quiere seguir su carrera y ser la dueña y señora de su patrimonio”, enfatizó.

En cuanto al mediocampista de Inter Miami, el casamiento, al que ni Alejandro Stoessel ni Mariana Muzlera ni Francisco Stoessel estarían invitados, sigue en pie para el 19 de diciembre en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz. Latorre dijo que los casaría el hermano de De Paul y que no habría un civil —porque por ahora no lo necesitan—, sino una fiesta para celebrar el amor.