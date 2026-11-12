MasterChef Celebrity: una desagradable sorpresa en un plato destapó una pelea que incluyó tirones de pelo y un cachetazo

Este miércoles, después de la comentada eliminación de Julieta Nair Calvo, los participantes de MasterChef Celebrity comenzaron una nueva ronda de pruebas, con un desafío particular: realizar un plato libre con algunos pocos ingredientes que se encontraban en sus estaciones y tres más a elección del mercado. La única que tuvo el privilegio de elegir cinco en lugar de tres fue Elizabeth Vernaci, la portadora de la medalla dorada.

Como viene ocurriendo desde el comienzo de la temporada, el programa contó con una presencia que siempre es celebrada por el público, pero que genera opiniones encontradas dentro del universo de los participantes: la chef Dolli Irigoyen, que en esta ocasión reemplazó como miembro del jurado a Germán Martitegui.

Una vez cumplido el tiempo establecido, el primero en pasar al frente para que los miembros del jurado evaluaran su pescado marinado con limón, hierbas frescas y manteca, con papines patagónicos y salsa bechamel de puerro fue Edith Hermida.

Mientras probaba la preparación, Maru Botana emitió una exclamación. “Un pelo”, señaló, mientras las cámaras enfocaban el cabello negro que, efectivamente, “engalanaba” el plato de la conductora de Bendita.

“Yo como todo, pero me llega un plato con un pelo y no puedo seguir comiendo”, reveló Wanda Nara, la conductora, mientras se escuchaba la voz de algunos participantes de fondo asegurando que el inesperado hallazgo hacía merecedora a Hermida de un “delantal negro directo”. Hermida, a su vez, acusó a sus compañeros de haberle hecho una mala jugada.

“Más allá de la cocción del papín que probé, los otros están muy bien, están dorados y me gustan las hierbas que utilizaste. Para mí a la salsa le falta sal, pimienta. Está medio lavadito de sabores”, consideró Damián Betular. Dolli coincidió, en parte: “Creo que está muy sutil, muy delicado el plato pero te dije que hicieras una bechamel fluida y esta está muy espesa. Y al pescado, además de haberlo marinado, te dije cuando pasé por la estación que lo pusieras en la sartén con manteca y aceite de oliva vuelta y vuelta para que se dore; que le eches un chorrito de limón que después se evapora para que quede como un glaseado. Y eso no pasó. Además, la papa no logró todo el dorado”.

Después llegó el turno de Vernaci, con sus ñoquis de ricota con manteca de salvia y limón. “Hay una muy linda presentación. Lograr un ñoqui de ricota suave, delicado, liviano es una magia, porque hay que saber cuándo parar con la harina. Ese queso en escamas por arriba le quedó maravilloso. Hay muchísimo sabor a pimienta, a limón, y la salvia le queda fantástica”, elogió Irigoyen. Y Botana agregó: “Están deliciosos. Está bueno que no tengas una salsa fuerte porque se destaca la ricota”.

Antes de volver a su estación, Wanda le recordó que Hermida la había acusado de ser ella quien puso el pelo en su plato. “Yo no quiero ni decir las cosas que hace. Me ha tirado del pelo. Decí la verdad, ¿me tiraste del pelo o no?“, increpó a su colega. ”Y ella me pegó un castañazo", respondió Hermida. “¿Cómo te va a tirar del pelo una participante cuando no le gusta algo? Yo le apliqué un correctivo", terminó revelando Vernaci.

Luego, pasó al frente Pablo Migliore, el único que se atrevió a hacer una preparación dulce. El boxeador y exfutbolista presentó una tarta de frutillas con crema chantilly. “Está muy rica. A la masa le falta un poco más de cocción para que quede más crocante. Siempre las masas hay que cocinarlas a horno fuerte. Me gustó la gelatina y la presentación está bien”, expresó Botana en su devolución. Irigoyen, en tanto, llamó al participante para que pruebe su plato. “Y ahora quiero que veas esto... No alcanzaste a hacer el borde y le pusiste un reborde. Y ahí te quedó un poquito cruda la masa. Valoro muchísimo el riesgo que tomaste, pero tenés que practicar más con la masa, la trabajaste demasiado”, explicó.

Inmediatamente después, la China Ansa puso a consideración del jurado su lomo a la pimienta con puré de coliflor. “Bien el punto, bien la cocción y bien el sellado, pero le falta un poco de salsa. Para hacer el puré de coliflor, que lo han intentado hacer varias veces, hay que hervirlo en leche. Estabas un poco atorada con la licuadora. Un poquito de líquido para que agarre no le hubiera venido mal... Pero está apareciendo algo”, consideró Betular. Botana, a su vez, recomendó: “Menos cebolla. A veces, la cebolla queda cruda. Al coliflor lo hubiese puesto solo”.

Luciana Geuna también preparó ñoquis, pero de papa y provolone con salsa fileto y hierbas. “El sabor de los ñoquis está impecable, están tiernos, están muy livianos. La salsa está muy bien condimentada. Creo que hubiese ganado si lo hubieses sarteneado con la salsa y el agua de cocción”, señaló Irigoyen. “Están bien, están correctos. Me hubiese gustado que estén más marcados, porque parecen unos tarugos. Yo no soy muy fan del ñoqui, así que me voy a quedar con la salsa, que para el poco tiempo que tenías está muy bien lograda”, sumó Betular.

Hernán de Mala Fama optó por realizar empanadas de puerro, crema, nuez moscada y salsa. “Están suaves. Me gusta que sean de puerro, te la jugaste. Le faltan detalles para que sobresalgan más”, indicó Botana después de probar. “Para mí, le falta también que la masa esté más dorada. El relleno está muy bien”, aseguró, a su vez, Betular.

Mike Amigorena pasó luego con su papa rosti con espárragos y puerros confitados, huevo poché y salsa asturiana. “El foodtruck está cerrado, porque a los cinco minutos agotó stock. Está muy bien la rosti porque está bien cocida, pero húmeda por dentro y con una capa crocante. El puerro milagrosamente quedó muy bueno. No falla este plato si sale bien y hoy salió bien”, afirmó Betular.

Después llegó el momento de Lizy Tagliani y su milanesa de cerdo con papas pay. “Las milanesas están muy bien, finitas y crocantes, y las papas están fantásticas; muy bien hechas. La salsita está muy rica, pero no sé si es para milanesa”, la elogió Irigoyen, y sus colegas estuvieron de acuerdo.

Gregorio Roselló, por último, presentó lomo a la manteca de hierbas, yogurt y cabutia al horno y Botana aseguró: “Está muy bien pensado el plato, está muy bien el punto del lomo. Me gustó que te inspirabas. Está rico”. Y Betular precisó: “Está bien el punto de la carne y el sellado. Tiene un tema de proporciones: tiene poco chimichurri la carne y mucho yogurt la salsa”.

Después de deliberar, los miembros del jurado decidieron quiénes, de acuerdo a su desempeño, merecían el delantal blanco y quiénes el gris. Los favorecidos, que subieron al balcón y se medirán por las medallas en la noche de beneficios, fueron Vernaci, Roselló, Amigorena, Geuna y Tagliani. El resto, deberá enfrentar un nuevo desafío en busca de su permanencia en el programa en la noche de última chance.