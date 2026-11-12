Pedro Capó: su decisión de regresar a Puerto Rico, el proceso personal que atravesó y su admiración por Fito Páez

Hay canciones que se convierten en una marca registrada. Para Pedro Capó “Calma” fue mucho más que un éxito internacional: significó un antes y un después en su carrera y lo puso en el centro de la escena musical latinoamericana. Sin embargo, lejos de quedar atrapado en la fórmula que lo llevó a traspasar fronteras y a conquistar a varias generaciones, el cantautor puertorriqueño eligió explorar nuevos caminos, experimentar con distintos sonidos y hacer de cada disco una fotografía de la etapa personal que le toca atravesar.

Hoy, a ocho años de aquel éxito que le valió tres premios Latin Grammy, su música vuelve a sus orígenes y habla de transformación, de la importancia de caerse y volver a empezar. Es que, después de 22 años fuera de Puerto Rico, el nieto del reconocido cantante Bobby Capó e hijo del músico y compositor Miguel Capó decidió volver a instalarse en su tierra y reencontrarse con sus raíces; una experiencia que atraviesa de principio a fin en Fulanito, su nuevo álbum de estudio lanzado a mediados de octubre. Con canciones que hablan de identidad, de nostalgia, de nuevos comienzos, de resiliencia y de la experiencia de los migrantes, este nuevo disco funciona también como una suerte de reconstrucción personal. “Vengo de muchos cambios, de muchos procesos de adaptación; por eso, es como un renacer. Es mudar de piel y darle de nuevo”, le confiesa el artista a LA NACION sobre este trabajo que presentará en vivo el 17 de marzo de 2027 en el Teatro Gran Rex y luego seguirá por los escenarios de Córdoba (19 de marzo) y Mendoza (21 de marzo).

—¿Cómo definirías esta nueva etapa artística y personal?

—Es un renacer; la definiría como un renacer en mi vida. Al final de cuentas, conecta con muchas etapas de mi vida, especialmente con mi niñez. Tengo al niño interior bien prendido en estos momentos. Regreso a Puerto Rico luego de 22 años y esa añoranza y esa celebración son parte del proceso creativo de Fulanito. Salgo de un divorcio de siete años muy complejo, vengo de muchos cambios, de muchos procesos de adaptación por eso, es como un renacer. Es mudar de piel y darle de nuevo. Curiosamente, esta nueva piel me regresa a la banda sonora de mi vida, al sonido que trabajó mi abuelo y mi papá, a la música folclórica de Puerto Rico. En cuestión de letras, se siente la añoranza y la solidaridad con todos los inmigrantes que atraviesan por este tipo de cosas, se siente celebración de vida, se siente introspección, autoexploración; es un disco muy íntimo aunque lo que yo vivo lo vivimos todos. Hay una paleta de colores y emociones que todos atravesamos desde nuestras realidades o particularidades, pero, en esencia, estamos todos en el mismo barco y este disco es como un elemento de enlace, de conexión, para encontrar un punto medio de nuestros denominadores comunes. Yo creo que todos sentimos este tipo de cosas y por eso “Fulanito somos todos”.

—O sea que el nombre de este disco tiene que ver con los lugares comunes y no con la necesidad de búsqueda de anonimato o de volver a ser uno en medio de tanta exposición…

—Me encanta el significado que le diste. Sin pensarlo, tal vez hay algo ahí también porque así funciona el subconsciente. Yo empecé a escribir Fulanito como un nombre, buscando darle una identidad, pero todos somos Fulanito. En algún momento, todos hemos sido Fulanito, Menganito cuando se nos menciona y en esto de generalizar y en que puede ser cualquiera nace el concepto. Luego me di cuenta de que yo soy Fulanito. Lo escribo como espectador, pero es mi propia historia: yo me monté en un vuelo de American Airlines, yo me despedí de mi mamá, yo estuve 22 años fuera de Puerto Rico, así que es esa conexión entre mi realidad y la que actualmente está en primera plana con el tema de los migrantes. Con la ilusión de que la esperanza se mantenga abierta, que no caiga y deseando también que tengan la bendición de regresar a su patria si así lo desean en algún momento.

—¿Cómo encontraste tu tierra? ¿Seguís teniendo a tu mamá allá?

—No, mi mamá está en Florida desde hace doce años. Yo le dije que se fuera para Puerto Rico pero ella quiere estar más cerca de los nietos mientras yo viajo. Así que tengo una casa de familia en el sur de la Florida y mi tierrita en Puerto Rico y nos pasamos de un lado al otro todo el tiempo.

—El corte de promoción de este nuevo disco se llama “Caer y levantarse”… ¿Te pasó mucho esto de tener que resetearte y volver a empezar?

—Muchas veces y las que faltan (risas) porque de eso se trata la vida. De nuevos espacios, de adaptarse a ellos, de soltar lo que ya no funciona. Y eso le pasa a todos a lo largo de la vida. Las caídas son parte del programa y el levantarse es una de nuestras capacidades. Para mí, la resiliencia es de las virtudes más impresionantes y bonitas de los humanos. ¿Cuántas veces hemos estado en encrucijadas, en adversidades y salimos a flote? A veces, cuando estamos en medio de esas tormentas se nos olvida que hemos salido de estas situaciones veinte mil veces y que hemos pensado que no íbamos a poder y se vuelve entonces esta canción es un recordatorio para mí y para el que conecte con ella. El mensaje es: “No te pasa a ti solamente, me pasa a mí también y vamos a salir de esto”.

—¿Cuáles son las cosas que te renuevan la energía o la esperanza?

—Definitivamente la música. El proceso creativo para mí es esencial, es mi manera de lograr catarsis, mi terapia, mi compañera, mi instrumento y vehículo de autorreflexión y autoobservación. Y me da un sentimiento de servir cuando conecta con otras personas y logra esa dinámica de espejo y reflejo. También actividades como meditar, ir al gimnasio, comer saludable, pasar más tiempo en familia; todas cosas que me estimulan de manera bonita.

—Fulanito tour llegará a Argentina en marzo del próximo año. ¿Qué podes anticiparnos sobre lo que vamos a ver, o mejor dicho a escuchar, sobre el escenario?

—A escuchar y a ver porque yo voy a ponerme bien bonito para esa ocasión (risas). Mucha energía. Este es el disco que más me emociona llevar al escenario porque es muy dinámico. Hay mucha fuerza de vientos, hay cuerdas, hay toda una maquinaria detrás que será muy divertido llevar a la tarima. Va a ser muy melancólico también porque, aunque las canciones tienen algo de fiesta adentro, en el Caribe lloramos bailando (risas).

—¿Qué te pasa con el público argentino?

—Es el público más apasionado del mundo por lejos. Hay una euforia particular que se siente en Argentina que es inigualable y eso pasa en el fútbol, en la música, en el sentimiento patrio. A mí me reciben, siendo de afuera, con tanto cariño y me hacen sentir en casa. Además de que soy fan de la comida, de la cultura, de los paisajes y de la gente. Pero la música específicamente ha sido de gran influencia para mí. Siempre digo que el rock nacional argentino me formó en mi adolescencia y mucho de eso está en mi música. Fito, Sui Generis, Soda, Bersuit, Los Fabulosos. Y en reggae, Los Cafres, Los Pericos; todos han hecho de mí quien soy como músico.

—“Una Vez Más” es un feat que hiciste con Lali Espósito, ¿Con qué otro artista argentino te gustaría compartir un tema?

—Con el maestro Fito Páez. Hemos estado cerquita y quedó en el tintero, así que ojalá podamos lograrlo algún día.

—Tenés muchos años de carrera, pero hubo un hit que marcó un antes y un después en tu profesión. ¿Cómo se hace para superar un tema como “Calma”?

—Hay que ponerse el traje porque si la creaste, pues tienes que defenderla. Yo estoy agradecido de haber creado algo que me gusta, que la puedo cantar muchas veces y que siempre será parte de mi vida. Agradecido de haber tenido ese gran momento de conectar con el mundo con una canción que representa bienestar, que habla de una estampa muy común para nosotros los caribeños como es ir a la playa, donde no hace falta mucho dinero, donde te llevas un caldero lleno de arroz y comen todos los primos y la familia. Entonces siempre vivirá en mí de manera bonita.

—¿Y cómo se hace para no quedar encasillado en eso?

—A mí me pasó algo muy interesante con este tema. En el pico de “Calma” llega la pandemia y se cierra el planeta entero. Entonces fue un momento de darme el espacio, de no estar en carrera de crear canciones mientras hacía la promo, y también pude tener el tiempo de equivocarme. Traté de perseguir “Calma” después con otros temas. Lo intenté, hice canciones por esa línea y no me sentía a gusto, no me sentía feliz. Entonces, ¿para qué replicar algo si ya lo hice? ¿Para qué seguir ahí si no es honesto con donde estoy ahora mismo? Eso me llevó a hacer el disco La neta, que fue una producción netamente hecha en mi casa. Fue el primer disco que escribí y produje en mi hogar por la realidad del mundo y fue de mucha satisfacción, de mucha libertad, de encontrarme con ese Pedro de ese momento y plasmarlo desde lo más genuino. Ahí descubrí que lo que me place y donde mejor conecto o donde mejor sirvo es trabajando, fotografiando ese momento en mi vida, esa etapa de mi vida, y eso va desde la temática hasta la parte sonora. Gracias a Dios cuento con fans que me acompañan en cada locura porque son muy diferentes las unas de las otras, pero siempre tienen la misma esencia en definitiva. En mi música siempre habrá honestidad. Al final de cuentas, eso es lo que me ha funcionado. Ojo, el estar tan arriba me dio confianza, el ganar esos premios también. Fueron para decir: “Ok, pertenezco”. Pero ya tuve eso, entonces ya no vivo con la ansiedad de alcanzarlo.