El periodista Alejandro Fantino participó esta noche de Comunidad de Negocios, el programa conducido por José Del Rio, en LN+, en donde opinó sobre la coyuntura política. Con alma de infinito estudiante, y actual alumno de la carrera de Filosofía, dijo no temerle a la contradicción, aunque sí al error permanente. Consideró que la vida y la profesión son como un viaje en tren en el que hay que saber mirar por la ventanilla. Recordó también a su padre, trabajador rural que manejaba máquinas cosechadoras, y metaforizó que como un “marinero de campo” aprendió de él que siempre hay que buscar nuevas siembras.

Puntualmente, se refirió al regalo que recibió tras las PASO por parte del líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, el día posterior a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, donde el candidato libertario sacó el 30% de los votos, cuando visitó el estudio de Neura Media, durante el programa de Fantino La cosa en sí, y le agradeció al periodista por haberle dado lugar en la televisión abierta, durante el programa Animales Sueltos. En aquella oportunidad, dijo: “Vos te jugaste con un número, me diste lugar: sos el que anticipó el apagón mediático, la carnicería que iban a hacer con mi vida personal... y yo creo que eso no sólo alertó a los leones que ya habían despertado, sino que creo que fue fundamental en despertar más leones, así es que el agradecido soy yo, porque además, vos sos el que me puso en primera”.

Sobre esto, el periodista recordó los inicios de Milei en la televisión y destacó que él haya valorado el gesto. “Tal vez sea el único agradecido, porque son muchos como él y fue el único que vino, me miró a los ojos y me lo reconoció”, dijo Fantino en LN+. Y agregó: “Estoy curado, los políticos son exactamente igual que los jugadores de fútbol, cuando juegan en la Liga Argentina te levantan el teléfono y cuando juegan en Europa no te atienden más”.

Sin embargo, sostuvo que le parece “demasiado elogio” ser considerado como “el padre de la criatura”, por haberlo entrevistado. “Estábamos en Animales Sueltos y le di la chance; estábamos en tres puntos y se fue a seis; lo vio Intratables, se fue a ocho. De ahí, no salió más de la televisión por su decir y su capacidad de comunicar. Se convirtió él en Javier Milei, si es que ya no lo era”, analizó.

En otro momento, consultado sobre las lágrimas que aparecen durante sus entrevistas, luego de que tanto Javier Milei como Carlos Melconian se emocionaran en Neura Media, dijo: “Los políticos que pasan por mi programa no lloran porque les pongo en el café algo. Lloran porque están angustiados como está angustiada la gente. Neuróticos estamos todos, andamos en neurosis permanente”.

Y observó: “El sistema político nos ha hecho entrar en psicosis en los últimos 20 años. En la Argentina, cuando se te rompe lo exterior, se rompe tu sistema, no podes salir porque te roban, el rico no le puede pagar a sus empleados, el pobre no tiene para comer, está todo roto… Hay rémoras monárquicas. Todo esto empieza a jugar en tu cabeza. Vivís para el orto. Todo ese ambiente psicotizante nos parte en mil pedazos. Y empezás a delirar, pensar en cosas que no deberías pensar”.

En esa línea, Fantino analizó que el candidato libertario es “la fantasía que la gente utiliza para sublimar lo que no se anima a hacer”. Y argumentó: “La gente no tiene ganas de echarlos a patadas en el culo a los 400 subsecretarios que ganan 500 lucas”.

Por último, hizo una crítica al periodismo y a los medios de comunicación. “La gente ha dejado de creer en los periodistas por estar subidos a un pony de Telgopor. Hay que entrenar la humildad. En este medio nuestro, donde todo el mundo tiene los patos volados, hay que tratar de estar calmo. Y sobre todo con el éxito. Cuando se enciende la luz, te empieza a entrar el maquillaje a la piel”, concluyó.

