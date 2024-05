Mauro de Gran Hermano: su intensa relación con Furia, el interés por combatir las etiquetas y una historia del pasado que dejó marca

Escuchar

El lunes 4 de marzo, Mauro Dalessio formó parte de esa segunda camada de jugadores que entraron a la casa de Gran Hermano. Durante su estadía, y aunque inicialmente parecía frívolo y solo dispuesto a entregarse a la fiesta y a pasarlo bien, este jugador mostró un costado más sensible, que conectó con el público y hasta le valió protagonizar una ambigua relación con Juliana “Furia” Scaglione . Y en diálogo con LA NACIÓN, Mauro reflexionó sobre su juego y su necesidad por combatir ciertos estereotipos.

-¿Te tomó por sorpresa la eliminación?

-Yo sabía que corría peligro, porque era o Furia [Juliana] o yo. Y cuando Emmanuel salió tercero, dije “ya está”; Juliana nunca perdió un versus, es la jugadora más fuerte . Y con todo lo que pasó en el medio, aunque yo creo que hice las cosas bien, la verdad es que ella tiene mucha más banca.

-¿Cuál es el balance que hacés de tu relación con Furia?

-Me llevo que es una gran persona, pero tiene un montón de cosas como ataques de ira, faltas de respeto y malos tratos que, para mí, no son los adecuados. Eso empaña todo. Creo que necesita mucha contención y quererse un poco más. Y todo eso resulta en que cuando tenés un vínculo con ella, ya sea de amistad o algo más, todo se vea muy afectado . De hecho, no por nada ella se peleó con todas las personas a las que tuvo cerca.

-Inclusive con vos, de quien dijo estar enamorada...

-En mi caso, yo me dejé llevar porque ahí adentro me contuvo un montón, y aunque estoy muy agradecido, a veces se tornaban insostenibles un montón de sus tratos. Si sos una persona como yo, que confronta de la manera más respetuosa posible, pero sin dejar de plantarse, se genera eso que vieron. Si vos no confrontás, ella te la va a seguir, pero sin estallar. Pero si no te puede manipular, pasa todo lo que se vio, y eso sucedió conmigo y con otros excompañeros. El balance en general no sé si es malo, pero tampoco sé si es bueno.

-Cuando vos fuiste eliminado, ella te lloró mucho…

- Yo sé que ella sentía algo por mí, y también siento algo por ella. Los dos nos bancamos en momentos muy difíciles y no es una mala persona, pero tiene una gran obsesión por ganar y por ser protagonista. Ella pasó el umbral de la cancelación, y por eso puede hacer libremente cualquier cosa, sin que le suceda nada.

-Sos una persona a la que apresuradamente muchos etiquetaron dentro de una estructura determinada. Pero a medida que el juego avanzó, te mostraste más sensible y dueño de muchas emociones. ¿Sentís que intentaste romper con ciertos estereotipos?

-Sí, más allá de todo el estereotipo que represento, que tiene que ver con ser musculoso y pasármela hablando de salir, y aunque es cierto que en parte soy así, también tengo otro lado que me cuesta un montón sacar, porque lo pongo detrás de una coraza. Tuve la posibilidad de estar bastante tiempo en la casa, y mostrarme de la manera más real posible. Me gusta la joda, soy canchero, sí, pero también soy muy sensible, muy comprensivo y empático.

-¿Sentís que ese costado más ligado a las emociones tiene que ver con tu educación?

-Me muestro canchero, pero conmigo te podés sentar a hablar una hora de lo que quieras. Quizá cuando me ven todos dicen: “Con este flaco no se puede hablar de nada”, pero que yo no sea así, es mérito de mi familia y de mis amigos. Ellos me ayudaron un montón cuando estuve mal, y estos últimos años aprendí a escuchar mucho. Siempre fui muy autocrítico, pero aprendí a seguir lo que me decía el otro. A los veinte yo pensaba que me las sabía todas, y por eso me golpeé muchas veces.

-¿Recordás algún momento particular en el que sentiste que, después de darte la cabeza contra la pared, aprendiste una lección?

-Sí, cuando salí con una chica que dejó al novio para estar conmigo, pero después me dejó a mí para volver con el ex. Esto fue hace un par de años. Ahí cambié mucho, me di cuenta de un montón de cosas. Esta chica estaba muy enamorada, pero no me tenía confianza porque al principio yo me mostraba como un “banana”, como si solo me gustara la joda. Pero después le demostré lo que verdaderamente sentía. Yo no quería salir ni nada, solo me interesaba estar con ella, pero nunca me creyó del todo y se quedó con esa primera imagen. Ahí aprendí que me tengo que abrir desde un principio. En la casa, las primeras dos semanas todos me querían sacar porque no me había abierto, pero cuando me conocieron fue distinto. Soy dos personas en una, pero las dos son Mauro , y con esta chica aprendí que aunque estaba enamorada, no terminó de confiar en mí.

-¿Cuál es el vínculo familiar en el que te sentís más seguro?

-Con mi viejo y mi vieja, ambos por igual. Mi viejo en algún momento no me hablaba, le costaba aceptar que yo era medio loco. Ellos dos son arquitectos, una familia muy estructurada, y yo salí gimnasio y joda. A los dos les costó entender que yo era así, pero me respetaron, porque siempre trabajé y estudié. Con el tiempo me entendieron y llegué a un nivel de confianza en el que les cuento todo. Mi vieja tal vez es un poco más charlatana y mi viejo más reservado; sin embargo pude forjar una relación de muchísima confianza, y sé que ellos hicieron mucho esfuerzo por entenderme y bancarme. Antes creía que me las sabía todas, hasta que aprendí a escuchar. ¡Y también están mis amigos! Al ser hijo único, yo soy muy cercano con mis amigos y me siento muy querido y protegido por ellos.

