Chats hots, crisis y un tercero en discordia: los motivos de la explosiva separación de Emilia Attias y el Turco Naim

Este jueves por la noche, el programa conducido por Ángel de Brito, LAM (América TV), finalizó con un enigmático que prometía ser muy picante. Finalmente, Yanina Latorre confirmó la separación de la actriz Emilia Attias y el humorista Julio Mario Sibara, mejor conocido como “Turco” Naim, tras una relación de 20 años y una hija en común.

El amor entre Naim y Attias nació hace 20 años, cuando ambos filmaban una cámara oculta para el recordado VideoMatch; a pesar de la edad que los diferenciaba, comenzaron una relación amorosa y se casaron tres veces en el 2009, entre Brasil y Argentina. Siete años después, fruto de ese amor, nació su única hija, llamada Gina.

Pero todo cobró un giro inesperado este año, según reveló Yanina Latorre en LAM. “Ellos vienen mal de hace un tiempo. Viste cuando uno es más joven que el otro, uno que tiene otras necesidades hormonales y al otro se le empieza a dormir la cosita”, introdujo, y luego brindó más detalles: “Ya hubo un primer escándalo que no trascendió. Pasó en una fiesta del año pasado, donde ella asistió muy diosa sin su marido, y alguien la vio bailando muy pegada con un tipo”.

“Cuando alguien lo llama a él y le dice que está bailando muy sexy con un tipo, él se apersona en la fiesta en pijama. Ella sale y se van juntos de la fiesta. Todos nos enteramos”, indicó. Sin embargo, esa no fue la única crisis que tuvieron, ya que la situación laboral de ambos habría influido en esta ruptura, según dio a entender la panelista: “Él está sin laburo, ella está con laburo. Él está todo el día en la casa. Se volvió paranoico. Y ella laburando, manteniéndolo a él y a la hija. Ella empezó a tener un vínculo con alguien: mensajes, chats hots con un tipo. Y él la descubrió”.

A pesar de ello, decidieron recomponer la relación por su hija en común y “apostaron al amor”; pero ella “empezó a salir de joda”. En un momento del programa, Yanina Latorre contó qué decisiones tomaron, antes de dar a conocer el nombre de la pareja en cuestión públicamente. “Ahora, como él tenía miedo de que esto trascienda y alguien lo cuente… porque dijo ‘esta está de joda, sale, no le importa porque nos separamos’, se tomó el palo el 5 de mayo y se fue a Ecuador. Y ahí nadie más supo de él. Se fue del país porque dice que va a ser un escándalo, que lo van a levantar, que van a empezar a saltar las desprolijidades, que alguien va a contar la historia, que él no quería quedar como un cornudo y sin laburo”, manifestó la panelista.

Nicolás Francella habría sido el que bailó con Emilia Attias en la fiesta donde el Turco Naim fue a buscarla DIEGO SPIVACOW / AFV

De esa manera, dio a conocer el enigmático: “Él está en un lugar que se llama Montañita y es el Turco Naim, que se dio a la fuga, muy deprimido, porque ella está en otro modo y no quiere saber más nada con él. Y no me lo niegues, Emilita, porque tengo todo lo que lo certifica”. De ese modo, se puso del lado de la actriz en esta situación que atraviesan. “La banco a ella. Él, tipo grande, no labura, está deprimido y todo el día tirado. Y ella, con la plenitud de su edad, espléndida y bancando todo”, concluyó.

Por último, Fernanda Iglesias dio la primicia que todos querían saber: ¿Quién era el famoso con el que bailaba Emilia Attias en la fiesta? “Parece que era Nicolás Francella”, manifestó la periodista, aunque Yanina admitió que desconocía esta información.

LA NACION