Alejandro Lerner comparó a la Argentina con “una mujer abusada”: “El país fue violado”

En el programa de La noche de Mirtha estuvo como uno de los invitados el cantante Alejandro Lerner. El paso del también compositor abrió un debate en las redes sociales luego de que hiciera una comparación entre la situación de Argentina y la relación con sus dirigentes.

Al analizar la realidad política y económica del país, el músico opinó: “Un país que quiere cambiar, si no le damos un poquito de tiempo, una continuidad de un proyecto de país... Lo que a mí me gustaría tener claro es qué proyecto de país tenemos para hacer el sacrificio que haya que hacer, porque un país que fue violado... Argentina es como una mujer abusada por nuestros propios dirigentes, los que nos tendrían que haber dado un servicio, los que tendrían que haber generado que los hospitales fueran los mejores del mundo”.

Polémica en el programa de Mirtha Legrand: Lerner comparó a la Argentina con “una mujer abusada”

Lerner también criticó que ninguna de las personas que gobernaron en el último medio siglo al país pudo otorgar a los ciudadanos los servicios esenciales que se merecen. “Muchos de los hombres de estos gobiernos generaron otra cosa cultural que son ricos monotributistas; entonces, la riqueza no ayuda, no sirve para que los maestros ganen más”, prosiguió.

Luego de criticar “que se hayan robado el dinero para obras públicas, lo que significa una hijaputez gigante”, afirmó que cuando la corrupción es estructural, se vuelve cultural y la sociedad la termina incorporando. En otro tramo de su análisis, el cantante también criticó la postura de los sectores opositores, señalando que “se dedica a agujerear el barco donde vamos todos nosotros remando”.

Anoche, Mirtha compartió además la velada con la actriz Marilú Marini, el actor Marcelo de Bellis, la periodista Guadalupe Vázquez y el periodista Sebastián “Pampito” Perelló. Luego de conversar sobre el conflicto entre la cantante Tini Stoessel y su familia, el conductor de Puro Show decidió preguntarle a la gran diva de la televisión por su propia experiencia, ya que ella también comenzó a trabajar cuando era menor de edad.

La pregunta llevó a Mirtha —como suele hacer últimamente— a volver a sus primeros pasos en el cine. En aquel momento todavía no se consideraba actriz y su acercamiento al mundo de la actuación estaba acompañado por su familia. Su debut cinematográfico llegó con Los martes, orquídeas, película estrenada en 1941, cuando tenía 14 años. “Estudiaba el libreto y no me daba cuenta. No pensaba que el director me iba a dirigir, por supuesto. No era actriz en ese momento, quería ser actriz”, recordó.