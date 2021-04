Alex Caniggia fue demorado por tres horas tras salir de MasterChef: “Con mi facha no me dejan circular”

Alexander Caniggia fue demorado por la policía cuando volvía a su casa de Hudson después de grabar MasterChef Celebrity en Martínez, donde están los estudios del Telefe. El hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia mostró el momento en el que fue parado por un control policial por el que tuvo que llamar al abogado de la familia, Alejandro Cipolla.

En medio de las nuevas restricciones dispuestas por el Gobierno nacional para contener los contagios por coronavirus, el mediático hermano de Charlotte contó que fue demorado por la policía cuando regresaba de su trabajo cerca de la madrugada y a horas de anunciarse la reducción en los horarios de circulación.

En conversación con LA NACION, su abogado sostuvo que la demora “fue simbólica” y las stories las hizo para que la gente tome conciencia y que no salga a la noche. “Fue en un control rutinario, donde se le pidió la documentación de que podía circular”, dijo el letrado de la familia y reveló que fue contactado por Alex durante la demora en la ruta en medio de la noche.

Alex Caniggia contó que fue demorado por tres horas en la madrugada

“Me llamó porque justo estaba ahí y le dije que mostrara la documentación de que hace un trabajo esencial, porque él graba el programa a la tarde noche. Él había salido a las 11 de la tele y tiene dos horas de viaje hasta Hudson, donde vive. Estuvo demorado unos 20 o 30 minutos”, agregó el letrado.

En Instagram, el participante del reality relató a sus 1,5 millones de seguidores lo que le sucedía. “Con mi facha no me dejan circular a las 00, volviendo de mi trabajo. Me quieren meter preso. Vení a buscarme Alejandro Cipolla”, dijo en un video que grabó en el momento en el que la policía le pide la documentación que lo exime de las restricciones.

Según reveló el letrado a este medio, los documentos que tuvo que presentar su cliente fueron los datos cargados en la aplicación Cuidar y “lo de MasterChef” para explicar los horarios. “Pero como el trabajo de la tele es esencial no pasó nada. Lo veo como algo positivo para que la gente medite. Es fenomenal que a un famoso se le pida explicación, porque a veces se cree que no pasa, que no hay un control”, indicó.

Alex Caniggia dijo que fue demorado por la policía al salir de trabajar y se dirigía a su casa de Hudson Instagram @AlexCaniggia

Horas después y desde su casa, el hijo del “Pájaro” Caniggia quiso mandar un mensaje de tranquilidad a todos los seguidores que preguntaron lo que había sucedido: “Bueno pana, salimos de la comisaría después de tres horas... jajaja”, explica Alex a un amigo que había viajado con él y estuvo en el momento de la detención. “No me da risa, veníamos de trabajar”, contestó el joven, indignado por el tiempo perdido.

En ese sentido, su abogado aseguró: “( Alex) no tiene causa ni nada. Él está habilitado para circular, incluso, ahora que se aplique el decreto presidencial, él también va a poder circular”, puntualizó.

