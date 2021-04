Antonio Laje criticó el cierre de aulas: “Una sociedad bruta es más fácil de manejar”

Antonio Laje habló de las nuevas medidas de restricción a la circulación por la llegada de la segunda ola de coronavirus y dedicó duras palabras a las decisiones de Alberto Fernández. En particular, el periodista criticó los anuncios del Presidente en relación con la suspensión de las clases presenciales durante dos semanas. “Si vos tenés una sociedad bruta e ignorante es mucho más fácil de manejar”, disparó.

El miércoles por la noche, Fernández hizo importantes anuncios respecto de la gestión de la pandemia de Covid-19. El Presidente decidió suspender por dos semanas las clases presenciales y la circulación, entre las 20 y las 6 de la mañana, en la ciudad de Buenos Aires y los 40 municipios que integran el AMBA. Así partir de las cero horas del viernes, quedarán además interrumpidas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados.

“El presidente debería por lo menos compartir y charlar decisiones”, consideró Laje el jueves por la mañana en Buenos días América (América). “Ayer eligió por el camino de la negación, de una democracia que no escucha”, disparó, sobre los anuncios realizados el miércoles por la noche. Además, añadió: “El tema médico y el no consultar son temas que parece no le interesa mejorar la situación o que no sabe de la situación que se está pasando. Si lo que molesta es la circulación, ¿por qué no se ataca eso? Lo que no entiende el Presidente es que el año pasado el daño por lo no presencial de las clases fue enorme para los alumnos, y volvemos a repetir el mismo error”.

Antonio Laje criticó duramente a Alberto Fernández en su editorial por las nuevas restricciones - Fuente: América TV

Luego, se refirió al impacto que tendrá la medida en la educación. “Hay algo que es cierto, si vos tenés una sociedad bruta e ignorante es mucho más fácil manejar y si a eso le sumas el 52% de pobreza en AMBA imaginate qué fácil la controlás, es un gran negocio”-consideró-. La pobreza sumada a la ignorancia es un gran negocio de un enorme sector de la política, que parece ser lo que están buscando”. En ese sentido, subrayó que hubo medidas alternativas que fueron descartadas por el Gobierno. “El daño que le está haciendo a la educación otra vez el Presidente por esta decisión inconsulta, dicho por él, es enorme. Había otras decisiones que se podían tomar pero nunca había que seguir atacando a la educación presencial”, sostuvo.

En uno de los momentos más duros de su comentario, el periodista hizo una apreciación sobre cómo se gestionó la pandemia. “Le quiero contar al presidente que la Argentina está muy cerca de estrellarse, no sé si usted lo ve”, manifestó. “¿Hay que acortar actividades? ¿Por qué no acotaron los 4 millones y medio de personas que viajaron en Semana Santa? Si no se hubiese dado ese movimiento tal vez no tendríamos estos contagios. Entonces, ¿por qué no hacen las cosas con coherencia?”, cuestionó.

Sobre la cuestión de la consulta y el consenso, Laje insistió: “Las cosas se conversan, se dialogan. ¿Cómo no le van a comunicar a un gobernador, en este caso de la Ciudad, de las decisiones? A ver, Fernández, usted no es el rey, usted es Presidente y tiene que dar el ejemplo que las cosas se consultan, se hablan. ¿Con qué autoridad moral van a pedir después que nos cuidemos y hablemos? Es imposible. Falta mucha coherencia en el Gobierno”.

Finalmente, el periodista recalcó que “la educación es central” y que con estas medidas “han vuelto a pegarle a la educación”. Y consideró: “lo están haciendo apropósito”. “Cincuenta y dos por ciento de pobres, ¿cómo creen que se sale de la pobreza sin educación? ¿Quieren que se salga de la pobreza? Parece que no, que lo único que quieren es seguir embruteciendo y empobreciendo para seguir manejando”, dijo. Al cierre de su editorial, el conductor dijo que siente “vergüenza ajena” por lo que el Presidente dijo del sistema sanitario. Es que, durante su discurso, el mandatario aseguró que el personal de salud y sistema de salud se habían relajado durante el verano. “Me produce vergüenza ajena que el Presidente diga una cosa así”, destacó.

LA NACION