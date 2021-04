Cristina Pérez cruzó al Gobierno tras las nuevas restricciones: “Parecen dictadores”

Cristina Pérez lanzó fuertes críticas a Alberto Fernández, luego de que el Presidente anunciara la suspensión por dos semanas de las clases presenciales y la restricción de la circulación, entre las 20 y las 6 de la mañana, en la ciudad de Buenos Aires y los 40 municipios que integran el AMBA.

La periodista arremetió contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y contra el ministro de Educación, Nicolás Trotta y observó: “Esta noche, señores del Gobierno nacional, se parecen más a los dictadores que tanto dicen aberrar”.

“Señor Presidente de la Nación, usted no está por encima de la Constitución, y de la pandemia tampoco”, señaló este miércoles durante su programa Confesiones en la noche (Radio Mitre), Pérez, quien dedicó su editorial a las medidas restrictivas de la administración nacional.

La conductora continuó: “Y como juró, si es que todavía lo recuerda, la patria se lo va a demandar, no el Instituto Patria”. Luego, hizo referencia a los cacerolazos que se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires y otros puntos de la provincia, tras el anuncio del endurecimiento de las restricciones del Gobierno. “No se cómo le caerá, pero esta noche, sepa que sus conciudadanos porteños no lo consideran una persona grata y no solo por el sonido de las cacerolas”, agregó Pérez.

Cacerolazos en Capital Federal y Zona Norte

“La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene carácter de ley, hoy, en un mensaje del propio primer magistrado de la Nación ha sido avasallada de palabra, y con la amenaza de llevarlo a la acción”, señaló la periodista. Además, hizo un pedido: “Tengan el honor y la honorabilidad de pelear con los instrumentos de la democracia como adversarios civilizados que se respetan a través de las urnas”.

Con una filosa crítica, la conductora indicó: “Esta noche, señores del Gobierno nacional, se parecen más a los dictadores que tanto dicen aberrar”.

A su vez, también hizo referencia a Trotta, quien unas horas antes había prometido que la presencialidad no se iba a interrumpir: “Si usted tiene palabra, renuncie, si es que usted valora la consistencia de su palabra. Porque no se explica que en solo horas haya argumentado que la escuela es central para poder transitar este momento de dificultad”.

Finalmente, Pérez habló sobre Cristina Kirchner y su relación con el Presidente: “Dé la cara, estas fueron sus ideas. Si es líder de un espacio, por lo menos hágase cargo porque, ¿sabe qué? Y lo digo con pena, a su Presidente se le ven los piolines”.

