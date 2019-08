Alfredo Casero volvió a señalar al Indio Solari por sus declaraciones políticas. Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de agosto de 2019 • 11:40

Luego de tirarle con munición gruesa al Indio Solari p or sus declaraciones a El Destape Radio en las que aseguró que se iría del país ante una eventual victoria de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales, Alfredo Casero volvió a apuntar contra el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El actor volvió a elegir Twitter para contraatacar: "Nosotros lo que necesitamos es desparasitarnos, indio", escribió.

El enfrentamiento entre los artistas se desató cuando Solari dijo en una entrevista: "De alguna manera esta gente se tiene que ir. Y si no, me tengo que ir yo. No hay vuelta de hoja. Yo no voy a soportar otra vez... no soy ni la rata kirchnerista ni la grieta, ni nada".

A lo que Casero arremetió desde la red social: "Se le acabó el talento al Indio Solari,desde que se le murió el mono Titi que le escribía las letras". Y agregó, "Dice que se va si gana Macri. 'O se va él o me voy yo', dice. Comiendo quesito grana Padano y Johnnie Walker en la mesa de Barnes & Noble, en New York. Vos como un pel... juntás plata para pagarle las misas. Otro rico que vive de los pobres", escribió.