Alfredo Casero cruzó al Indio Solari: "Otro rico que vive de los pobres"

6 de agosto de 2019

El Indio Solari, excantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota volvió a generar polémica después de criticar al gobierno de Mauricio Macri.

Alfredo Casero decidió responderle a través de Twitter y escribió: "Se le acabó el talento al Indio Solari,desde que se le murió el mono Titi que le escribía las letras".

"De alguna manera esta gente se tiene que ir. Y si no, me tengo que ir yo. No hay vuelta de hoja. Yo no voy a soportar otra vez... no soy ni la rata kirchnerista ni la grieta, ni nada", dijo el Indio en declaraciones a El Destape Radio.

Por su parte, Alfredo Casero cruzó a Solari en un duro tuit. "Dice que se va si gana Macri. 'O se va él o me voy yo', dice. Comiendo quesito grana Padano y Johnnie Walker en la mesa de Barnes & Noble, en New York. Vos como un pel... juntás plata para pagarle las misas. Otro rico que vive de los pobres", escribió.