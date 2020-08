Juanita afirmó que su abuela no puede mencionar una palabra sin darle impresión. Fuente: El Trece

16 de agosto de 2020 • 18:47

Durante la emisión de este domingo de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) se debatió sobre la importancia que se le otorga a la higiene, entre otras cosas. En este contexto, Juana Viale, quien está al frente del ciclo, reveló qué palabra su abuela no puede mencionar sin que le de asco.

"A mi me dan una impresión los pies", confesó Jey Mammón en el papel de Estelita. "Mi abuela no los puede nombrar. Eso y las gallinas o las palomas, porque es como un TOC [trastorno obsesivo compulsivo]", declaró Juana. "¿Pero le puede pasar un pie por al lado y está todo bien o no?", le preguntó el comediante.

"A mi de chica me daban asco los pies. Siempre me pregunté cómo hacían los masajistas, porque te debe venir cada pata", agregó Nicole Neumann.

"El pie también puede ser algo erótico. Hay fetichistas de pies", afirmó Campi que después confesó que el tiene un TOC referido a las medias: "Yo duermo con medias de toalla, en realidad, las tengo que tener las 24 horas del día puestas".