La China Suárez respondió por qué no tiene suerte en el amor y fue contundente

Escuchar

Hace varias semanas que María Eugenia “la China” Suárez se instaló en San Martín de los Andes en el marco del rodaje de la serie de Star+, La bastarda, que se estrenará en 2025, que está bajo la dirección de Jorge Niesco y que cuenta con la participación de Eleonora Wexler y Diego Cremonesi. Allí, luego de su jornada laboral, comparte contenido conociendo lugares junto a sus hijos o cocinando; pero esta vez fue por más y sorprendió al responder varias preguntas sobre el amor.

Luego de un día agotador en el trabajo, la actriz se mostró temprano desde la cama dispuesta a hablar con sus fanáticos, por lo que habilitó la cajita de preguntas y respuestas y no se dejó intimidar por nada, ya que contestó varias cuestiones sobre su vida personal. “Hola hermosa. No puedo creer que vos estés sola, que no tengas suerte en el amor”, le escribió un usuario, ante lo que ella no dudó y contestó: “Esto ya me lo dijeron y lo leí un par de veces. ¿Cómo no voy a tener suerte en el amor?”.

Y luego sumó: “Si tuve re buenas parejas, re buenas personas al lado mío. El otro día lo hablaba con alguien del equipo y decía eso. Para mí las relaciones, aunque duren poco o no duren toda la vida, no significa que sean un fracaso. Para mí fracasar sería no ser leal a mí misma”. Con esa contundente respuesta, la China Suárez dejó un guiño para sus exparejas, como Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, padres de sus hijos. En esa misma línea, remarcó su punto de vista y remató: “Fracasar sería seguir con alguien que no quiero seguir, o al lado de alguien que no quiero estar. Pero si tengo suerte en el amor”.

Luego, al ser consultada por cómo es ella cuando está en pareja, se sinceró y admitió tener “mil defectos”, pero también “mil virtudes”, sin dar demasiadas precisiones sobre ello. Mismo, aclaró que “el poliamor” no es lo suyo, ya que prefiere la monogamia.

La China Suárez se sinceró sobre cómo es cuándo está en pareja

Como si eso fuera poco, dio detalles de su situación sentimental actual, de la que hay más dudas que certezas. “¿Por qué no hablas de tu vida amorosa?”, fue la consulta puntual de otro seguidor. Ante eso, la artista dejó en claro los motivos con respecto al hermetismo con el que se está manejando este último tiempo: “Porque lo que se quiere, se cuida. No ando con muchas ganas de exponer nada sinceramente”. Esto, rápidamente, se entendió como una indirecta sobre su vínculo con Lauty Gram.

La actriz sobre su situación sentimental actual

A la China Suárez le preguntaron qué tiene que tener un hombre para conquistarla y respondió sin vueltas

Además de estas declaraciones, hace algunos días respondió una pregunta sobre sus preferencias a la hora de elegir una pareja. “¿Qué es lo que tiene que tener un hombre sí o sí para atraerte?”, quiso saber un usuario durante otra tanda de preguntas y respuestas.

Por su parte, ella decidió ser honesta y expresó: “Me engancho cuando me quieren bien”. En este sentido, fue por más y agregó: “Me gusta un hombre que demuestre y se la juegue”. Para finalizar, sentenció: “Habladores hay muchos”. Claramente, esto último se puede entender como una indirecta para alguna persona que intentó conquistarla.

LA NACION