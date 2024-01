escuchar

Amalia Granata se alejó de la política y la realidad actual que atraviesa la Argentina y dedicó parte de su tiempo en las redes a su familia. En vísperas de recibir el 2024 y luego, durante la Nochevieja, la periodista y diputada de Juntos por el Cambio por Santa Fe, posó con sus hijos ante las cámaras. Sin embargo, quien se llevó todos los elogios fue Uma Fabbiani, a quien le destacaron el gran parecido a su madre.

Este domingo en la noche, Amalia posteó una foto de Roque, fruto de su relación con Leonardo Squarzon y Uma, hija de la diputada con Cristian “el Ogro” Fabbiani. En una cena familiar que tuvo lugar frente al mar, saludó a sus más de 900 mil seguidores y agradeció por el año que dejaron atrás. Al igual que en Navidad, durante la despedida de año, madre e hija pasaron juntas la noche especial.

Uma Fabbiani junto a su hermano Roque y al esposo de Amalia Granata, Leonardo (Fuente: Instagram/@amaliagranata)

“In love [enamorada] Feliz año”, escribió Granata junto a la imagen en la que aparecen sus hijos y su esposo. Lo cierto es que en la sección de comentarios, los usuarios remarcaron el parecido de la joven de 15 años con su madre. A diferencia de Roque, Uma guarda rasgos faciales iguales a Amalia, por lo que le valió la típica expresión de: “dos gotas de agua”.

“Divinas”; “Roque es igual a su papá y Uma igual a su mamá”; “Feliz año hermosa, bendiciones para tu familia”; “Felicidades”; “Es una bomba esa niña”; “Son iguales”; “Altísima igual que su papá, pero su cara igual a la madre” y “Es muy bella, igual que su mami”, fueron algunos de los elogios que recibió, tanto Amalia como Uma.

La foto familiar que revolucionó las redes de Amalia durante la fiesta de año nuevo

Además de la foto en la que posaron las tres personas que Granata considera más importantes en su vida - sus hijos y marido - en una siguiente, se dejó entrever con el resto de la familia de Squarzon e indicó: “Feliz año 2024″. Allí agregó un emoji con dos copas de champagne a modo de brindis y saludo con sus seguidores. No obstante, un detalle de aquella postal llamó la atención de todos y causó gracia entre la serie de comentarios que se acumularon debajo de la publicación.

El pequeño Roque causó revuelo en las redes por el gesto frente a la cámara (Fuente: Instagram/@amaliagranata)

El pequeño Roque apareció en una esquina con su hermana Uma e hizo la seña de “fuck you” con el dedo medio. Esa expresión rápidamente causó la reacción de la gente que no tardó en opinar al respecto con mensajes como: “Roque siendo Roque”; “Que sincero tu hijo Amalia”; “El nene me mata”; “Todos somos Roque en las cenas familiares”; “Amo la autenticidad de los niños” y “El balance de año de Roque, mortal”.

Acerca del temperamento de su hijo de siete años, Amalia habló meses atrás con LAM (América) en donde se sinceró con Ángel de Brito y el panel de las angelitas. Allí reveló las travesuras de Roque y señaló: “Es terrible, yo no puedo más (...) Nadie lo quiere venir a cuidar, hace un mes estoy sin niñera. Hago de todo, me estoy volviendo loca”, y remarcó en ese entonces: “Me fui de vacaciones para relajarme y me rompieron la cabeza todas las vacaciones. Me llamaban por videollamada todos los días, ni mi mamá ni mi hermana quieren cuidarlo”.