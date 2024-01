escuchar

Wanda Nara descolocó a sus seguidores este fin de semana con un llamativo posteo en las redes sociales en donde realizó una fuerte reflexión acerca de su año. En una seguidilla de imágenes y videos de lo que significó su paso por la conducción de MasterChef (Telefe), las estatuillas de los Martín Fierro que recibió y la copa como ganadora del Ballando con le stelle en Italia, la empresaria de cosméticos publicó un parte médico expedido por el sanatorio Fundaleu en donde aclaró qué tipo de leucemia tiene y cómo lo está tratando.

Wanda blanqueó con un documento médico de forma detallada el nombre de la enfermedad que cambió su vida a partir de julio del año pasado. La exconductora conmocionó a sus más de 16 millones de seguidores con un texto que empezó: “2023...”. Allí hizo público el tratamiento que se realiza y en qué país. A las pocas horas del posteo, una catarata de mensajes en su apoyo se plasmaron en la sección de comentarios.

El parte médico que confirma el tipo de leucemia que tiene Wanda Nara (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

“Comunicamos que la paciente Wanda Solange Nara desde el mes de julio de 2023 se encuentra en seguimiento en Fundaleu, por leucemia mieloide crónica con respuesta satisfactoria al tratamiento administrado”, dice el documento expreso por el sanatorio y agrega: “Realiza estudios periódicos en Argentina y Turquía para el control de su enfermedad”. Este mismo parte fue impreso en octubre del año pasado, por lo que la empresaria decidió hacerlo parte de su resumen junto con otras situaciones importantes que la marcaron.

Quien reaccionó primero fue Mauro Icardi, que depositó en la sección de comentarios un emoji de corazón y una carita en símbolo de enamoramiento. Además, Nora Colosimo, madre de Wanda, dejó un emotivo mensaje que sensibilizó a todos: “¡Aplaudirte de pie es poco! Sos el ejemplo, que cuando se quiere se puede. Me explota el corazón de orgullo, hija hermosa de mi vida. Merecés todo lo bueno que te sucede, porque sos una luchadora y guerrera que nunca se queda esperando que le lluevan las cosas. Sale a trabajar aún en condiciones que muchos se quedan y te faltó poner que además sos manager en un mundo machista. Felicitaciones te deseo con todo mi amor un gran 2024″.

Wanda Nara recibió el apoyo de su familia tras el duro comunicado que publicó (Foto Instagram @wanda_nara)

A la vez, Zaira Nara, su hermana, también hizo eco de este mensaje y comentó: “Wandi, ¿todo eso en un año?”. Asimismo, otros famosos alentaron a la exparticipante de Bailando con las estrellas, como Donato de Santis, que en italiano escribió: “Nunca te rindas. Vive cada día como si fuera un año entero. ¡Te quiero!”.

“¡Qué bueno que el tratamiento esté funcionando!”; “Wanda, no hay otra”; “Ejemplo de mujer empoderada”; “Sos un ejemplo para todas nosotras”; “Lo mejor está por venir, ya lo verás”; “Sí se puede Wanda” y “Sos especial Wanda”, fueron algunas de las opiniones expresas por sus fans, tanto argentinos como italianos.

Cabe recordar que al comienzo de su participación en Bailando con las estrellas, Wanda mencionó el asunto de su enfermedad, en especial por las críticas que le llegaron y que pusieron en duda su estado. Ante las cámaras de la RAI sostuvo: “Aunque el baile no es lo mío, representa un desafío importante para mí. Pienso que también soy un ejemplo para ellos [sus hijos]. Y nada, cuando ellos nunca tuvieron esta experiencia, sobre todo las más chicas que no sabían qué le pasaba a la madre y me decían: ‘¿Vas a bailar?’”. Y concluyó: “Pienso que es por ellas que estoy bailando, porque el baile te da…”. Sin embargo, no pudo seguir hablando porque se quebró, por lo que completó como pudo: “Bailo para demostrar que estoy bien”.