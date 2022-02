Amalia Pinetta, madre de Antonella Menem, apuntó contra Zulemita: “Quiero que se retracte y me pida disculpas”

El exabogado de Amalia Pinetta, la madre de Antonella Menem, hija de Carlos Menem Jr., salió a decir esta semana que su exclienta quería “ir por todo” en el juicio por filiación. Para salvaguardar su buen nombre, la exmodelo salió al cruce de Juan Carlos Rey en A la tarde (América) y lo acusó de mitómano. Además, durante la entrevista apuntó contra Zulemita, hija del expresidente, y la ex primera dama Zulema Yoma, quienes en el pasado la acusaron de haber tenido relaciones íntimas con otros miembros de la familia Menem.

Entre lágrimas, Pinetta aseguró que busca que abuela y tía de Antonella “se retracten” de sus dichos sobre sus presuntos vínculos amorosos con los parientes de Carlitos Jr., y que le “pidan disculpas públicamente”. En tanto, la denunciante aseguró que su presencia en los medios de comunicación fue “prohibida” en aquellos años por su historia con los Menem, por lo que tuvo que volcarse a trabajar detrás de escena. “Soy prensa de músicos. Me vedaron, dejé la parte de adelante porque me prohibieron (...) Se me aleja la gente cada vez que sale esto. Me han echado de laburos. Me hubiese encantado poder laburar en los medios”, admitió.

Amalia Pinetta, madre de Antonella Menem, apuntó contra Zulemita

En este marco, reveló que Susana Giménez no quiso entrevistarla hasta tanto no hubiera una demanda judicial por filiación que respaldara los dichos de Pinetta: “Susana dijo que si no había una demanda de por medio no iba a hacer ninguna nota”.

“Hace 30 años que vivo padeciendo esto. No puedo más. La señora Zulema Yoma le dijo a Carlitos: ‘Si vos te haces cargo, no pertenecés más a la familia’. (...) Piensan que me acosté con toda mi familia. Con la única persona que estuve es con Carlitos”, aclaró.

En torno a cuándo le reveló a Carlitos Jr. la verdad, explicó que recién le dijo que Antonella era su hija cuando la niña tenía cuatro años, y recordó cuáles fueron las palabras del fallecido expiloto al enterarse de su paternidad. “Me dice: ‘¿Qué le vamos a hacer? Son cosas de la vida. Debo tener un montón (de hijos). ¿Qué necesitás?’. Desde esa vez, nunca más me atendió el teléfono. Yo nunca le pedí nada a nadie”, confió.

Carlos Saúl, Zulemita y Carlos Nahir Menem visitaron a Máximo en la clínica de Chile donde se encontraba internado Archivo

Asimismo, tras la consulta de uno de los panelistas, Pinetta desmintió haber “dilapidado” la herencia de Antonella Menem cuando ella era menor: “No podía hacer ningún movimiento sin orden de la jueza. Nunca pude usufructuarla”, planteó. A la vez, admitió haber invertido parte de ese legado en una propiedad en el Tigre para su hija.

En torno a la demanda judicial por filiación, indicó que llegó a través del propio Rey, pero contra la voluntad de Pinetta. “Rey me cita en Tribunales y ni siquiera con una demanda. Simplemente presenta una carátula: ‘Amalia Pinetta vs. Carlos Menem hijo por filiación’. Me hizo firmar que yo le daba el poder. Me dijo: ‘Presentamos esto, no pasa nada porque mañana se olvida todo el mundo’. Tenía 24 años, no tenía ni la más p... idea lo que podía llegar a ser la repercusión. Cuando llego a mi casa, había medios internacionales, casi dos cuadras. Pasaron dos días. Estaba asustadísima”, confesó. Finalmente, en 2003, la Justicia determinó a través de una prueba de ADN que Antonella es hija de Carlitos Jr.