Susana Giménez definió quién es la mediática argentina que podría ser su sucesora en la TV

A fines de los ‘80 Susana Giménez incursionó en la conducción de televisión. Luego de una exitosa carrera en el cine, la artista decidió comenzar con un programa de entretenimientos que se extendió hasta la actualidad. “Hola Susana”, se convirtió en el latiguillo de los argentinos en referencia a la diva de los teléfonos. La figura de la argentina se volvió un ícono en la pantalla y los rumores de su retiro definitivo han aumento tras largos periodos sin realizar su programa. A pesar de negar esto, fue ella misma quien señaló quién podría ser su sucesora: Wanda Nara.

La emprendedora y modelo - instalada en París- por el momento no tiene en sus planes volver a vivir en Argentina. Sin embargo, no descarta ser parte de algún programa nacional. Si bien fue tentada en diversas oportunidades, aún no definió qué proyecto le gustaría encarar. Por el momento está enfocada en su carrera como representante y como empresaria con su línea de cosméticos. Pero fue ella misma quien alimentó los rumores de su posible desembarco en la televisión.

Susana Giménez y Wanda Nara desde París (Foto: Instagram @wanda_icardi)

Como ya es habitual, Wanda tuvo un ida y vuelta con sus seguidores de Instagram. Allí, con el recurso que ofrece la red social, responde las preguntas que sus fans le envían. De esta forma, la mediática saca las dudas sobre su relación con Mauro Icardi, sus peleas mediáticas, habla de su familia y reflexiona sobre diversas situaciones de la vida.

Además de hablar por ella misma sobre su vida, ahora la argentina sorprendió al contestar en nombre de su amiga personal. “La gente dice que sos la sucesora de Susana Giménez. ¿Qué pensas vos?”, indagó un seguidor. La respuesta de la esposa del jugador del PSG no fue directa por un si o un no, sin embargo decidió avalarla: “Ella misma me lo dijo”. De esta forma, dejó en claro que su carrera en la televisión no está lejos, al tener como madrina a la diva de los teléfonos.

Wanda Nara respondió sobre su futuro en la televisión (Foto Instagram @wanda_nara)

Esta respuesta no llamó la atención, al conocer la gran amistad que une a las argentinas. Tal es así que Nara brindó una única entrevista al momento de protagonizar el escándalo internacional por el affaire de su esposo y Eugenia ‘la China’ Suárez, y fue con Susana. Por su parte, la conductora no tenía un programa al aire por lo que hizo una emisión especial para dar a conocer el descargo de su amiga.

Pero su unión es más allá de las cámaras, y pasan días a puras compras, salidas y diversión. Las visitas entre ellas ya son un clásico entre amigas y mucho de ello es revelado en redes sociales, donde se muestran muy compinches.