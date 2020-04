"Andate bicho": el bizarro clip de Claudio María Domínguez contra el coronavirus

El bizarro clip de Claudio María Domínguez contra el coronavirus 00:32

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de abril de 2020 • 18:19

La pandemia de coronavirus provoca imágenes dramáticas y preocupantes y otras que son más bien singulares y hasta bizarras. Es el caso de el videoclip que realizó el exniño prodigio y actual difusor espiritual -como se autodefine- Claudio María Domínguez, en el que le canta al virus que produjo la pandemia y le dice: "¡Andate bicho putón!".

El conductor televisivo del ciclo Hacete cargo , que sale los fines de semana por la pantalla de C5N, se refirió al virus del Covid-19 como "coronabicho" y, más adelante, subió la apuesta y agregó: "bicho putón".

Además de la original manera de llamar al Sars-Cov-2 , Domínguez insistió en su programa que debería hacerse un clip musical en el que la gente se expresara contra la enfermedad.

Así fue como en el programa del sábado, el conductor presentó el video que, según él, realizó la gente de su producción. Allí, con música de "Tuta Tuta", la canción de Los Auténticos Decadentes, se puede ver a un grupo de personas con elementos de limpieza que cantan por separado el tema cuyo estribillo es: "¡Andate, bicho putón, bicho putón, bicho putón!".

Domínguez estrenó su videoclip musical este fin de semana en su programa televisivo Hacete cargo Crédito: Instagram

El estribillo se repite cambiando el verbo "andate" por "aislate" y por "extinguite". El resto de la letra busca ser didáctica: "Si estoy con un barbijo y alcohol en gel no le tengo miedo", dice en uno de sus versos.

En el video aparecen también imágenes de Domínguez mientras baila el singular tema.

Como era de esperar, el particular envío musical no pasó desapercibido en las redes sociales -la captura en este artículo pertenece a la usuaria -, y no fueron pocos los usuarios que levantaron voces de indignación contra la creación del hombre que, en su infancia, se hizo famoso por responder sobre mitología en el programa Odol pregunta .

"Homofóbico", "indignante", "mamarracho", fueron algunos de los calificativos que recibió el video entre quienes lo vieron en la red social Twitter. Domínguez, en tanto, encaró el tema como una manera de reírse del virus para deshacerse del miedo.