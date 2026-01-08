Filtraron los audios que Luciano Castro le enviaba a Sarah Borrell

El mundo del espectáculo volvió a quedar en el centro de la escena a partir de un fuerte rumor que involucra a Luciano Castro y Griselda Siciliani. La versión de una presunta infidelidad comenzó a circular tras la filtración de un audio que el actor le habría enviado a Sarah Borrell, una joven danesa a la que supuestamente intentó seducir. En las últimas horas, se sumaron nuevos mensajes que, en medio de las versiones cruzadas, dejarían en evidencia que se trataría de la voz del actor argentino.

La mujer involucrada es Sarah Borrell, una danesa de 28 años con familia argentina que reside en Madrid y que, a pesar de desempeñarse como actriz, no sabía con exactitud quién era el hombre que intentaba conquistarla. Con el correr de los días, su nombre comenzó a tomar relevancia pública a medida que se dieron a conocer más detalles del caso.

La joven danesa reside en Madrid y tiene familia argentina (Captura: Instagram @sarah.borrell)

Ahora, en Puro Show (eltrece) presentaron nuevos audios en los que se puede reconocer la voz del actor argentino, aunque hablando con un marcado acento español. “Oye Sarah, buen día, guapa. Mira que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas. Ahora tengo que hacer unas compras por aquí, por donde vivo. Nada. Y si después tiene ganas, tú me dices y nos vemos. Como tú quieras”, se lo escucha decir, imitando los modismos madrileños.

Los audios y chats de Luciano Castro fueron difundidos en Puro Show (Captura: eltrece)

“Si mañana curras (trabajás), puedes venir y quedarte a dormir en mi casa. Si mañana te levantas y te vas temprano al curro, que estás acá dos cuadras. Como tú quieres. Y si no quieres o no puedes, venga, está todo bien, obvio”, se lo escucha decir en otro de los mensajes de voz que fueron difundidos, y que volvió a encender la polémica en torno al actor.

Además de los audios, Luciano también aparece en una selfie enviada a Sarah a través de WhatsApp, en la que se lo ve en su camarín de la Sala Verde de los Teatros del Canal, en Madrid, donde protagonizó Sansón de las Islas. Según revelaron en el programa, incluso le compartió la ubicación de su vivienda temporal con la intención de concretar un encuentro.

El actor se encontraba en Madrid por la obra Sansón de las Islas (Captura: Instagram @sarah.borrell)

En otro de los audios difundidos, Castro halagó a la joven, dejando en claro su interés: “Desde ayer que solo pensé en ti, hasta hoy que me levanté sigo pensando en ti. No sé dónde estás, pero yo me tengo que ir a filmar a Bilbao. Me gustaría saber si antes de irme te puedo dar un abrazo. Verte. No sé, dime tú”. Luego, agregó: “Y si no, nada, pues nada. Me iré y a la vuelta hablaremos. No sé dónde estás en tu mañana, si estás currando, si estás paseando, si estás durmiendo. No quiero ser ni un gilipollas, atosigarte, ni molestar. Me crucé con una mujer guapa, y ya”.

Hasta el momento, el actor argentino evitó dar precisiones sobre el tema y optó por no romper el silencio, mientras las versiones y los rumores continúan creciendo y sumando nuevos interrogantes en el mundo del espectáculo.