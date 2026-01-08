La imperdible docuserie de Netflix de cuatro capítulos que muestra la peor cara de las estafas

Netflix pudo lanzar por completo Escándalos millonarios: India (Bad Boy Billionaires: India), serie documental que explora notables escándalos de fraude corporativo en el país asiático. Esta antología, que expone la cara oculta de la ambición, culmina tras una batalla legal de cinco años por el episodio final sobre Ramalinga Raju, cerebro de la estafa de Satyam.

Programada para septiembre de 2020, la serie enfrentó trabas judiciales desde el inicio. El tráiler, presentado en agosto, fue retirado por problemas legales. De los cuatro episodios, solo tres se lanzaron en octubre y fueron los casos de Vijay Mallya (lavado de dinero), Nirav Modi (manipulación de diamantes) y Subrata Roy (estafa piramidal).

La demora de Riding the Tiger, es decir, el capítulo de Raju, se debió a una orden judicial provisional de Hyderabad en septiembre de 2020. Este hombre alegó que el documental contenía “medias verdades” que dañarían su reputación y privacidad, lo que perjudicaría sus apelaciones, tal como reveló el portal Hindustan Times. Netflix contraargumentó que el documental se basaba en registros públicos y buscaba concientizar sobre grandes fraudes corporativos, y no involucrarse en su vida personal. Pese a impugnar la orden, la plataforma no emitió el episodio durante los litigios.

La “estafa de Satyam”, apodada “la Enron de la India”, salió a la luz cuando Raju, presidente de Satyam Computer Services, confesó inflar las cuentas en más de 7.000 millones de rupias. El fraude incluyó 13.000 empleados inexistentes y extractos bancarios falsos. Raju manipuló ingresos y saldos para inflar las acciones. En este contexto, dijo una frase que se hizo famosa y dio el título a su capítulo: “Estaba cabalgando un tigre, sin saber cómo bajarme sin ser devorado”.

Este caso ilustra la tensión entre la libertad de expresión y derecho a la privacidad. Tras cinco años, la disputa civil concluyó a favor de Netflix. Raju y sus cómplices fueron condenados, y el gobierno indio intervino para estabilizar Satyam, adquirida por Tech Mahindra Ltd.

Los desafíos legales no fueron exclusivos de Raju. El Grupo Sahara de Subrata Roy obtuvo una orden de suspensión provisional en Bihar, luego levantada. Netflix insistió en que detener la serie congelaba la libertad de expresión y le generaba pérdidas, según lo citado por el portal The Indian Express. Mehul Choksi, otro acusado, intentó sin éxito bloquear la emisión.

Pese a los obstáculos, Escándalos millonarios: India fue un éxito. Se mantuvo durante semanas como el título más visto en Netflix en ese país y escaló en listas globales. Ganadora del Premio Filmfare en 2021, la serie expone cómo estos “malos chicos” pasaron de un éxito deslumbrante a graves acusaciones de corrupción.

Sinopsis y lista de capítulos de Escándalos millonarios: India

En Netflix, la sinopsis de Escándalos millonarios: India es la siguiente: “Esta serie documental de investigación explora la codicia, el fraude y la corrupción que provocaron el ascenso y la caída de los magnates más infames de la India”. Por el lado de sus capítulos, ahora están todos disponibles y son los siguientes:

El rey de los buenos tiempos : Barón del licor y dueño de una aerolínea, Vijay Mallya forja una imagen de extravagancia hasta que su imperio se hunde en sospechas de lavado de dinero y deudas.

: Barón del licor y dueño de una aerolínea, forja una imagen de extravagancia hasta que su imperio se hunde en sospechas de lavado de dinero y deudas. Los diamantes no son para siempre : Tras deslumbrar a la élite mundial para globalizar su marca de joyería, Nirav Modi resulta sospechoso de inflar ilegalmente el precio de los diamantes.

: Tras deslumbrar a la élite mundial para globalizar su marca de joyería, resulta sospechoso de inflar ilegalmente el precio de los diamantes. La familia más grande del mundo : Subrata Roy eleva su conglomerado Sahara India Pariwar hasta la cima antes de estrellarse contra acusaciones de embaucar a inversores pobres en un esquema piramidal.

: eleva su conglomerado Sahara India Pariwar hasta la cima antes de estrellarse contra acusaciones de embaucar a inversores pobres en un esquema piramidal. Cabalgar un tigre: Después de transformar el mundo de la tecnología con su empresa de servicios informáticos, Ramalinga Raju falsifica cuentas bancarias para mantener su competitividad.