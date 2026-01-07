LA NACION

Punta del Este, en fotos: Pampita Ardohain y Juana Viale, protagonistas de un evento de moda en La Barra

La modelo y la actriz participaron de una tarde de moda, tendencias y marcas exclusivas, junto a otras figuras como Germán Paoloski y Sabrina Garciarena

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Pampita y Juana Viale, en Punta del Este
Pampita y Juana Viale, en Punta del EsteAntu Divito Trejo - RS fotos
Pampita Ardohain y Juana Viale posaron juntas durante un evento de moda en La Barra, en Punta del Este
Pampita Ardohain y Juana Viale posaron juntas durante un evento de moda en La Barra, en Punta del EsteAntu Divito Trejo - RS fotos
Fresca y sonriente: Pampita eligió un vestido corto blanco calado, de mangas largas y silueta recta, que combinó con sandalias nude para la tarde de verano en La Barra
Fresca y sonriente: Pampita eligió un vestido corto blanco calado, de mangas largas y silueta recta, que combinó con sandalias nude para la tarde de verano en La BarraAntu Divito Trejo - RS fotos
Juana Viale apostó por un conjunto relajado y sofisticado: pantalón amplio claro y top multicolor con breteles finos, en sintonía con el clima descontracturado del evento
Juana Viale apostó por un conjunto relajado y sofisticado: pantalón amplio claro y top multicolor con breteles finos, en sintonía con el clima descontracturado del evento Antu Divito Trejo - RS fotos
Postal grupal del encuentro: Patricio Giménez, Ana Rosenfeld, Pampita Ardohain, Sabrina Garciarena y Germán Paoloski
Postal grupal del encuentro: Patricio Giménez, Ana Rosenfeld, Pampita Ardohain, Sabrina Garciarena y Germán PaoloskiAntu Divito Trejo - RS fotos
La nieta de Mirtha Legrand eligió un look relajado y veraniego para participar de la jornada que combinó moda, música y tendencias en La Barra
La nieta de Mirtha Legrand eligió un look relajado y veraniego para participar de la jornada que combinó moda, música y tendencias en La BarraAntu Divito Trejo - RS fotos
La modelo muestra uno de los productos personalizados del evento esteño
La modelo muestra uno de los productos personalizados del evento esteñoAntu Divito Trejo - RS fotos
La conductora de Almorzando con Juana junto a sus seguidores, en Punta del Este
La conductora de Almorzando con Juana junto a sus seguidores, en Punta del EsteAntu Divito Trejo - RS fotos
Pampita, fresca y sonriente, en el evento de moda en La Barra
Pampita, fresca y sonriente, en el evento de moda en La BarraAntu Divito Trejo - RS fotos
Pampita se mostró bien predispuesta y posó sonriente para los fotógrafos durante el evento
Pampita se mostró bien predispuesta y posó sonriente para los fotógrafos durante el eventoAntu Divito Trejo - RS fotos
Carolina Pampita Ardohain y Juana Viale, cómplices frente a cámara, posaron con un postre helado en mano durante el evento realizado en Punta del Este
Carolina Pampita Ardohain y Juana Viale, cómplices frente a cámara, posaron con un postre helado en mano durante el evento realizado en Punta del EsteAntu Divito Trejo - RS fotos
Las modelos compartieron otra postal juntas, esta vez en un clima más nocturno, al cierre del desfile
Las modelos compartieron otra postal juntas, esta vez en un clima más nocturno, al cierre del desfileAntu Divito Trejo - RS fotos
Pampita posó divertida ante los flashes, a pocas semanas de haber lanzado su propia línea de sombreros, uno de sus proyectos más recientes vinculados a la moda
Pampita posó divertida ante los flashes, a pocas semanas de haber lanzado su propia línea de sombreros, uno de sus proyectos más recientes vinculados a la modaAntu Divito Trejo - RS fotos
Pampita llegó con un bolso de rafia y sandalias altas, accesorios que completaron su look veraniego para la tarde de moda en Punta del Este.
Pampita llegó con un bolso de rafia y sandalias altas, accesorios que completaron su look veraniego para la tarde de moda en Punta del Este.Antu Divito Trejo - RS fotos
Pampita, Sabrina Garciarena, Juana Viale y Germán Paoloski al cierre de la velada que combinó moda, música en vivo y gastronomía
Pampita, Sabrina Garciarena, Juana Viale y Germán Paoloski al cierre de la velada que combinó moda, música en vivo y gastronomía Antu Divito Trejo - RS fotos
Patricio Giménez, el hermano de Susana , eligió una camisa blanca y jeans rotos para asistir al evento de moda
Patricio Giménez, el hermano de Susana , eligió una camisa blanca y jeans rotos para asistir al evento de modaAntu Divito Trejo - RS fotos
Germán Paoloski y Sabrina Garciarena llevan 15 años juntos y se muestran tan enamorados como el primer día
Germán Paoloski y Sabrina Garciarena llevan 15 años juntos y se muestran tan enamorados como el primer díaAntu Divito Trejo - RS fotos
Patricio Giménez tuvo a su cargo el set musical del evento
Patricio Giménez tuvo a su cargo el set musical del eventoAntu Divito Trejo - RS fotos
Juana Viale caminó entre los invitados acompañada de Matías Tomati, organizador del evento, con un top multicolor como eje de su estilismo nocturno
Juana Viale caminó entre los invitados acompañada de Matías Tomati, organizador del evento, con un top multicolor como eje de su estilismo nocturnoAntu Divito Trejo - RS fotos
Sonríente y fiel a su estilo: Pampita saludó al público con su clásica simpatía al momento de retirarse del evento
Sonríente y fiel a su estilo: Pampita saludó al público con su clásica simpatía al momento de retirarse del eventoAntu Divito Trejo - RS fotos
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. Jimena Monteverde y un debut auspicioso en las tardes de eltrece
    1

    Jimena Monteverde y un debut auspicioso en las tardes de eltrece

  2. De la reaparición en familia de Zulema Yoma al relax de Nicole Neumann con sus hijas
    2

    Punta del Este, en fotos: de la reaparición en familia de Zulema Yoma hasta el relax playero de Nicole Neumann con sus hijos

  3. El consejo que le dio María Vázquez a Laurita Fernández sobre Matías Busquet, su novio polista
    3

    El consejo que le dio María Vázquez a Laurita Fernández sobre Matías Busquet, su novio polista: “Me dijo todo”

  4. La sorpresa hot que descolocó a Gimena Accardi en su primer verano de soltera
    4

    La sorpresa hot que descolocó a Gimena Accardi en su primer verano de soltera

Cargando banners ...