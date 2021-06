Andrea del Boca y su hija Anna se emocionaron hasta las lágrimas por una pregunta de Jey Mammon

Este martes se vivió una gran emoción en Los Mammones (América). Jey Mammon recibió a Andrea del Boca y a su hija Anna, quienes acaban de lanzar la remake de la telenovela Perla Negra, y durante la entrevista compartieron un homenaje a Nicolás del Boca, padre de la actriz que falleció en 2018.

“Es mi primera vez detrás de cámara. Mi hermana Anabella y Enrique Torres, en plena pandemia, decidieron empezar un canal en YouTube y le ofrecieron a Anna hacer esta remake. Pero cuando le ofrecieron a Anna ser Perla, les dije que me gustaría ser parte del proyecto y dirigirlo. Un poco, en homenaje a mi padre, quien dirigió en la versión que hicimos en 1994. Y porque además no quería perderme de estar con Anna”, sostuvo Andrea en relación a Perla Negra 2.0.

“Cuando la veo a Anna transitando su vocación, su camino, me emociona. Cuánto tiene por delante todavía. Es sumamente profesional y es difícil cuando tu mamá te dirige o cuando se podría pensar que estás acomodada. A mí me pasaba cuando era chica, pero mi papá era quien más me exigía”, recordó.

“Anna, ¿me podés hablar un poco de tu abuelo?”, le preguntó Mammon a la joven actriz. “¿Vos querés que llore?”, respondió Anna, riéndose pero con la voz entrecortada. “Un minutito”, pidió. “Tranqui, si querés, si no, no”, aclaró el conductor. “Sí, gracias por preguntarme. Nicolás, para mí, es mi papá, en realidad. Qué guacho, me hizo llorar en serio”, se interrumpió.

“Te juro que no sabía que iba a tocar ese resorte, de verdad te lo digo”, se disculpó Jey. “Me encanta igual que me pregunten sobre él. Para mí siempre fue mi admirador número uno. Es luz total mi abuelo. Y para mí siempre está“, definió la entrevistada, y agregó entre lágrimas: “Por él, me gustaría dirigir en algún momento. Lo admiro un montón”.

Más adelante, Andrea relató una anécdota con Diego Armando Maradona: “Íbamos a hacer una película en el año 84. Yo había empezado mi carrera como cantante en Italia y en ese verano estaba cantando en todas las ciudades de ese país. Y me tocaba Nápoles. Nosotros nos veníamos llamando desde tiempo antes y quedamos en encontrarnos... Pero era complicado y no llegamos a encontrarnos”.

“Le digo que tenía que cantar en Capri y me respondió: ‘Mañana voy para allá’. Al final, hubo un tremendo temporal y el ferry que me llevó era el último que salía porque el temporal no lo permitía. Entonces tampoco pudo ir. Y cuando entro a la habitación, estaba llena, literalmente llena, de rosas rojas de tallo largo. Mi primera impresión fue que era un velorio. Y había una tarjeta divina que decía: ‘Yo soy el 10, pero vos sos la 100′”, concluyó con una sonrisa la actriz.

LA NACION