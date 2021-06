Roberto Moldavsky recordó el día en que conoció a Mike Tyson: “El puño es como un dos ambientes”

En el último programa de Los Mammones (América) estuvo invitado el comediante Roberto Moldavsky quien, luego de una pregunta del conductor Jey Mammon, recordó el día en que conoció a Mike Tyson en Miami y se sacó una foto.

“Nos quedó pendiente la historia con Tyson. ¿Lo conociste?”, le preguntó Jey. “Fue una locura. Estábamos en Miami, en esos viajes que uno hace para ahorrar ya que acá es caro y allá es barato, aunque estás ocho lucas abajo antes de arrancar y después querés volverte en micro”, bromeó Moldavsky. “Yo siempre me escapo de los shoppings y en una oportunidad vi que en un restaurante había un montón de gente agolpada. Me meto de caradura y me doy cuenta de que estaba Tyson”, continuó.

“Ahí me acuerdo de que tiene un tatuaje del Che Guevara en la panza, así que le grito: ‘¡Argentina! ¡Che Guevara!’. El morocho levanta la cabeza y me hace una seña para que me acerque. Entonces nos sacamos una foto como boxeadores abrazados. No te puedo explicar lo que es el puño de Tyson, es un dos ambientes”, relató, provocando risas en el estudio.

“Cuando pusimos los puños juntos pedí que después me completen con Photoshop el tamaño del mío. Así que ahora tengo una foto con él en donde pongo cara de: ‘Uy, me tiene harto este. Me hace pasar para sacarse una foto conmigo’”, concluyó, con humor.

