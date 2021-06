El gran premio de la cocina: Felicitas Pizarro confirmó cuándo vuelve al programa

Desde hace ya varios meses, el paisaje cotidiano de El gran premio de la cocina (eltrece) cambió rotundamente. Las caras no son las mismas y hay una ausencia que, para los fanáticos que los siguen desde la primera temporada, se hace sentir. Reemplazada -y con mucho éxito- por Ximena Sáenz, Felicitas Pizarro dejó los estudios de eltrece.

Pero parece ser que su vuelta está más cerca que nunca. Con licencia por maternidad, la chef y jurado descansa en su casa mientras se hace cargo de su hijo recién nacido. Sin embargo, con la mente puesta en el trabajo, ya está en tratativas su regreso al certamen.

Entrevistada por Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre), Pizarro advirtió que no quiere dejar a su hijo “con otra persona” y que no puede ingresar al canal con él “por protocolo”. “El tema es la lactancia y el contacto; para mí es súper importante estar con los bebés los primeros meses”, explicó.

Felicitas Pizarro confirmó cuándo volverá a El gran premio de la cocina

No obstante, su deseo está latente y las ganas de volver crecen conforme pasan los días. En ese sentido, su vuelta se podría dar entre los meses de agosto y septiembre. “Para que todos los que preguntan se calmen”, bromeó para luego indicar que volverá a trabajar si se siente “lista como mamá” para dejar a su hijo solo en casa.

“Hay días que se graba doble programa, el canal te absorbe y es tan lindo que al trabajo no me gusta faltar nunca. Si agarro un trabajo me comprometo y por eso quiero estar segura. Si puedo y se dan las condiciones, para esa fecha quisiera volver”, precisó.

LA NACION