Fernando Bravo habló sobre la adopción de su hija: “Estamos muy felices”

En la emisión de este jueves de Los Mammones (América) estuvo invitado el locutor Fernando Bravo y protagonizó un emocionante momento al hablar sobre su hija adoptiva.

“Vos adoptaste a una nena que ya es más grande. Eso, para mi gusto, hace distintas a las personas. Los distingue del resto. No sé si querés contar tu experiencia al respecto, hay mucha gente que está en proceso de adopción o está esperando que suceda”, introdujo el conductor Jey Mammon. “En realidad, el mérito es de mi mujer y mío. Nosotros acompañamos a una chiquita adolescente, como si fuera una adopción, efectivamente. Estamos muy felices de poder hacerlo”, aseguró Bravo.

“Me parece que, en los tiempos que corren, tiene un poco que ver con la actitud que uno tiene ante la vida y lo que pretende dejar como huella. A mí me parece que no es una decisión que uno pueda imponerle a nadie, pero si alguien tiene la posibilidad de acercar, de amparar, de dar amor, de dar contención, de dar futuro y de ser tutor en la vida de alguien, me parece que es una gran posibilidad que no se la deben perder”, expresó Fernando.

“Hermoso, hermoso la verdad. Además, el doble mérito si se quiere, porque a los nenes y a las nenas que tienen 10 años, los llaman ‘longevos’, porque en general no los quieren adoptar. Siempre la gente quiere un bebé, viste. Así que te recontra felicito”, cerró Jey.

Bravo empezó su relación con su actual pareja, Andrea Montaldo, en su programa Con ustedes (Radio Del Plata), donde ella se desempeñó como panelista. Comparten la vida y el amor por la locución, carrera que Montaldo también abrazó. “Es una mujer completa y que me completa. Compartimos la vida, la pasión por los viajes, por estar juntos cerca del río, por cenar y conversar largo”, describió Bravo a LA NACIÓN el pasado marzo. Antes había estado casado con la cantante Silvana Di Lorenzo, con quien tuvo tres hijos, a quienes llama cariñosamente Nani, Luli y Nati.

LA NACION