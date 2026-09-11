Andrés Gil contó cómo está su relación con Cande Vetrano en medio del escándalo por su infidelidad con Gimena Accardi

Ángel de Brito lanzó una bomba al aire de LAM (América TV) al confirmar que Gimena Accardi habría tenido un affaire con Andrés Gil, motivo por el que se separó de Nicolás Vázquez. Todo habría sucedido cuando ambos trabajaron juntos en la obra teatral En otras palabras. “El vínculo existió entre Andrés Gil y Gimena Accardi. Y si no, ¿por qué se pelearon? Nadie lo va a decir, obviamente”, lanzó el periodista.

Rápidamente todos los programas se hicieron eco de sus palabras y buscaron la palabra de los protagonistas. En diálogo con Desayuno Americano (América TV), Andrés decidió romper el silencio a la salida de su nueva función en la calle Corrientes. “Mirá, pasó hace un montón de tiempo, yo ya dije lo que tenía que decir y entiendo que estas cosas reflotan. No sé por qué justo ahora que estoy con la obra. Pero bueno, yo ya dije lo que tenía que decir y con Cande yo ya aclaré todo lo que tenía que aclarar en su momento. Estamos muy bien”, remarcó.

Andrés Gil habría engañado a Cande Vetrano durante su embarazo (Foto: Instagram @candelivetrano)

“La verdad es que estamos en un gran momento juntos y nos conocemos hace muchísimo tiempo. Imagínate que crecimos juntos. Desde que tengo 26 y ella 24. Pasamos un montón de situaciones como pareja. Somos una pareja real, como cualquier otra. Tenemos nuestros temas y ahora la verdad es que estamos disfrutando de todo lo que supimos construir. Ella con un proyectazo que está empezando a filmar ahora, que no puedo contar mucho porque sino me matan”, continuó sobre cómo es su vida juntos en la actualidad.

Además, reconoció que, debido a la exposición que tuvieron por los rumores de infidelidad, tuvo que comunicarse con cada una de las partes para aclarar la situación. “Tampoco tengo que aclarar nada públicamente, ya hablé con los que tenía que hablar y está todo bien. Y con la gente que me quiere ya está todo aclarado”, develó.

Desde entonces, Andrés Gil rompió todo vínculo con Gimena Accardi y Nicolás Vázquez (Foto: Instagram @andresgil)

Fue entonces que el cronista de Desayuno Americano quiso saber si esta situación generó algún quiebre en las amistades que tenían; a lo que Andrés Gil respondió: “No, se dijeron muchas mentiras. No voy a estar aclarando todo el tiempo. La realidad es que tampoco hubo tanta amistad. Ahora, obviamente, tampoco tenemos vínculo. Lo que pasó fue muy incómodo para todos. Y cada uno sigue con su vida. Nosotros con nuestros amigos, que son los que siempre están”.