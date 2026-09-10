Ángel de Brito aseguró que Gimena Accardi tuvo un affaire con Andrés Gil, el novio de Cande Vetrano

Desde que Lali Espósito festejó su despedida de soltera en Brasil, lo que muchos usuarios se preguntaron es por qué Gimena Accardi, quien durante años fue muy cercana a la artista, no estuvo presente. Quien terminó por develar el misterio en torno a esta situación fue Ángel de Brito en su último programa en LAM (América TV).

Todo comenzó cuando Pepe Ochoa repasó los indicios que comenzaron a revelar que Gimena Accardi se había separado del grupo de las ex Casi Ángeles. “Lo de Gime era obvio porque iba a todos los cumpleaños de todas. Estaba metida con todas, todo el tiempo, y la limpiaron por el tema de lo que pasó con Nico Vázquez, la infidelidad, los cuernos, lo de Cande... Se quedaron con Cande por las especulaciones que existieron sobre el vínculo entre ellos dos [Gimena Accardi y Andrés Gil]”, explicó el panelista.

Andrés Gil y Gimena Accardi habrían estado saliendo a escondidas cuando ambos protagonizaron la obra teatral En otras palabras (Foto: Instagram @andresgill)

Para corregirlo, Ángel de Brito remarcó: “No, especulaciones no. El vínculo existió entre Andrés Gil y Gimena Accardi. Y si no, ¿por qué se pelearon? Nadie lo va a decir, obviamente".

Tras el affaire, Cande Vetrano habría decidido perdonar a su novio y sus amigas del ambiente se pusieron de su lado en la contienda, al punto de que desplazaron completamente a Accardi de todas las reuniones y eventos que organizaron.

“En ese momento fue el quiebre de la relación de Nico y Gimena. La relación ya venía muy mal. Pero lo que pasa es que Andrés era muy amigo de Nicolás también, a quien le había dado una oportunidad como actor en la obra que estaban haciendo”, recordó Ochoa sobre la estrecha relación que tenían cada una de las partes involucradas.

Después de algunos meses y por el bien de su familia, la pareja decidió seguir unida (Foto: Instagram @andresgill)

“Estaban tratando de sacar la pareja adelante, y Gime y Andrés tenían un vínculo de infidelidad estando Cande en el medio y su hijo recién nacido. Por eso era también muy complicado. Cande, elige perdonarlo y seguir. Yo lo que sé es que Andrés hasta a los amigos del colegio les negaba todo esto porque no quería que se filtre nada”, cerró el periodista sobre el escándalo que había salido a la luz el año pasado.