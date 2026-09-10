Gran Hermano: confirmaron la fecha del último programa y hay sorpresa

La recta final de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), marca el desenlace inminente de la competencia. Tras la reciente eliminación de Luana Fernández, ocurrida el miércoles 9 de septiembre, el certamen definió a sus tres protagonistas para la instancia decisiva. Según el cronograma oficial, el lunes 14 comienza la semana de la gran final. El martes 15, los espectadores verán un programa especial de tipo íntimo con las concursantes. Finalmente, el miércoles 16 de septiembre tendrá lugar la gala de cierre que consagrará a la ganadora del ciclo.

La última gala de eliminación dejó el mapa claro para el tramo final: Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos y Solange “Sol” Abraham son las tres participantes que siguen en carrera.

Santiago del Moro, conductor del show, confirmó que el domingo previo a la definición ingresará a la casa para compartir una cena con las finalistas. Este encuentro permite la entrega de información del exterior para reducir el aislamiento de las jugadoras.

Gran Hermano confirmó la fecha de la final en sus redes sociales Instagram (@granhermanoar)

La eliminación de Luana Fernández ocurrió tras un mano a mano con Yisela Pintos. La participante saliente expresó al respecto: “Que gane la mejor, la que el supremo elija como dice Santi”.

Las tres grandes finalistas de Gran Hermano 2026

El equipo de producción de Gran Hermano Generación Dorada, despidió al cuarto puesto de la presente edición con palabras emotivas. “Me van a quedar recuerdos de una chica genuina, auténtica, divertida y con mucha luz”, señaló la voz del Big Bro.

Luana Ferández quedó eliminada de Gran Hermano Prensa Telefe

Este desenlace tiene un tinte histórico para el formato en Argentina ya que tras 19 años una mujer volverá a ocupar el lugar de campeona. La última vez que una concursante femenina triunfó en este certamen ocurrió en 2007 con Marianela Mirra, mientras que Viviana Colmenero se convirtió en la primera ganadora en la edición 2002/03. Las tres finalistas actuales mantienen sus expectativas intactas, e incluso Charlotte Caniggia aseguró durante el programa: “Lo estoy dando todo, no sé si se dan cuenta”. Por su parte, Solange Abraham agradeció el apoyo constante de la audiencia.

Marianela Mirra es la última mujer que ganó Gran Hermano Argentina

Tras la gran final del miércoles 16, el jueves 17 de septiembre se emitirá la noche de campeonas, la cual marcará el cierre total de esta edición del formato televisivo. La expectativa crece en el público ante la cercanía de la decisión final que determinará a la nueva campeona de Gran Hermano, tras lo que fue la consagración de Santiago “Tato” Algorta en el reality anterior.