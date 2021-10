Andrés Nara habló de la separación de su hija Wanda y Mauro Icardi

Tras el enigmático mensaje que publicó Wanda Nara a través de sus stories de Instagram, dando a entender que se separó de su marido Mauro Icardi y que hay una tercera en discordia, el padre de la empresaria rompió el silencio y habló del difícil momento que atraviesa su hija.

Andrés Nara le envió un audio al periodista Juan Etchegoyen, que fue publicado en la cuenta de Twitter del comunicador. “La palabra de Andrés Nara sobre la separación de Wanda y Mauro Icardi”, escribió Etchegoyen como preludio a las palabras del hombre.

#Exclusivo | La palabra de Andrés Nara sobre la separación de Wanda y Mauro Icardi. pic.twitter.com/jvwt8G9yhr — Juan Etchegoyen (@JuanEtchegoyen) October 16, 2021

El posteo fue acompañado del audio en el que se escucha al padre de la modelo contar que no estaba al tanto de la separación de su hija mayor, con quien durante muchos años estuvo distanciado y, según él mismo contó en recientes entrevistas, hace un tiempo comenzó a recuperar el vínculo.

“No sé mucho del tema y no tengo mucho para opinar, más allá de que me dolería muchísimo [que fuera cierto], porque Mauro se comportó muy bien ya sea con los hijos de Maxi [López] y ella (Valentino, Benedicto y Constantino) y con las nenas (Francesca e Isabella)”, empezó diciendo Andrés. Luego, aseguró que el futbolista del Paris Saint-Germain “siempre respetó mucho” a Wanda.

Andrés Nara junto a sus hijas, Wanda y Zaira Archivo

“Los detalles personales de lo que pasó no los sé y no me gustaría entrometerme en una situación en la que no puedo opinar sin saber. Ojalá que esto se aclare. Lo que más me importa es que ella esté bien. Me gustaría que esto se restablezca, porque tanto tiempo que estuvieron bien...”, completó Andrés.

La crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Este sábado la empresaria compartió en sus stories Instagram un mensaje que generó sospechas de una posible separación del futbolista. “Otra familia más que te cargaste por zorra”, expresó en un textual que puso con letras blancas en un fondo negro. Si bien a los pocos minutos borró el posteo, luego volvió a subirlo. Asimismo, la mediática dejó de seguir a Icardi en la red social.

En medio del caos que generó su mensaje en redes, Wanda le respondió un mensaje a Keren Weinstein, más conocida en sus redes sociales como @chismesdeker, y le habría confirmado que ya no está en pareja con Mauro. “Me separé”, fue el textual de la modelo.

El posteo de Wanda Nara que desató el escándalo (Foto: Captura Instagram/@wanda_icardi)

Por el momento, Wanda no se volvió a expresar sobre el escándalo que desató en las redes sociales, aunque el mensaje generó una catarata de especulaciones en las redes, y muchos usuarios apuntaron a María Eugenia “China” Suárez como la “tercera en discordia”. Además, Wanda de seguir a la actriz en Instagram, cuando horas atrás le había likeado varias publicaciones.

Nuevas publicaciones

Este domingo, Wanda subió fotos de un viaje en un vuelo privado con sus hijas, Isabella y Francesca Icardi, con rumbo desconocido. Al mismo tiempo, se dedicó a sí misma y a sus niños un posteo con motivo del Día de la Madre, a través de una foto donde se la puede ver con sus dos hijas, y también con sus tres hijos, Valentino, Benedicto y Constantino, fruto de su matrimonio con Maxi López.

“Feliz día a mí”, escribió Wanda. “Gracias por hacerme la mamá mas orgullosa del mundo, son mi vida”, expresó Wanda en la dedicatoria en la que no hizo mención a Icardi, quien permanece en silencio en las redes.