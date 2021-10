Wanda Nara sorprendió con una drástica decisión en medio del escándalo con Mauro Icardi

Wanda Nara hizo estallar una bomba mediática el sábado cuando habló sucintamente de lo que sería su separación de Mauro Icardi a través de dos contundentes mensajes. A pocos meses de cumplir siete años de casados, Nara utilizó las redes sociales para comunicar la noticia que tuvo impensadas ramificaciones y hoy mostró cómo se tomó un avión sin mencionar el destino.

La supuesta confirmación de la ruptura llegó a través de una captura de pantalla que compartió Ker Weinstein, la influencer detrás de la cuenta de Instagram, “Chismes de Ker”. En la foto podía verse un mensaje de la misma Wanda que no dejaba lugar a las dudas: “Me separé”. Sin embargo, eso no fue todo. En una de sus Stories, la mediática había apuntado a una tercera en discordia a través de un texto en el que se la notaba muy dolida.

El posteo de Wanda Nara que desató el escándalo (Foto: Captura Instagram/@wanda_icardi)

“¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, escribió la empresaria, también con un dejo de enojo. Por otro lado, en medio de esa turbulencia, Wanda subió y borró la imagen en cuestión en tres oportunidades durante el sábado, y también dejó de seguir al jugador del PSG en Instagram. Como no podía ser de otra manera, el mensaje generó una catarata de especulaciones en las redes, y muchos usuarios apuntaron a María Eugenia “China” Suárez como la “tercera en discordia”, rumor que Nara tampoco salió a desmentir.

Wanda Nara habría confirmado su separación de Mauro Icardi instagram

Por el contrario, Wanda también dejó de seguir a Suárez en Instagram, cuando horas atrás le había likeado varias publicaciones, y tampoco negó las especulaciones de los usuarios que fueron a las redes sociales de la ex de Benjamín Vicuña para volcar su indignación. Es decir, Nara dejó la puerta abierta.

Un viaje y un llamativo posteo

Wanda Nara mostró la imagen de un viaje en avión que emprendió con sus hijas Instagram @wanda_icardi

Este domingo también empezó movido para la rubia. En sus Stories subió fotos de un viaje en un vuelo privado con sus hijas, Isabella y Francesca Icardi, con rumbo desconocido. Al mismo tiempo, se dedicó a sí misma y a sus niños un posteo con motivo del Día de la Madre, a través de una foto donde se la puede ver con sus dos hijas, y también con sus tres hijos, Valentino, Benedicto y Constantino, fruto de su matrimonio con Maxi López.

“Feliz día a mí”, escribió Wanda. “Gracias por hacerme la mamá mas orgullosa del mundo, son mi vida”, expresó Wanda en la dedicatoria en la que no hizo mención a Icardi, quien permanece en silencio en las redes. El único mensaje llamativo del futbolista del PSG fue posteado en Instagram hace cuatro días. “Fija tus ojos hacia adelante en lo que puedes hacer, no hacia atrás en lo que no puedes cambiar”, escribió Icardi, y acompañó el texto con una foto suya sentado en el extremo de una reposera y mirando hacia el horizonte en la playa.

La reflexión del jugador rápidamente se llenó de likes, y de muchos comentarios de sus casi siete millones de seguidores. Entre ellos, hubo uno muy poderoso de Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, quien recientemente perdió a su marido Marcelo Frydlewski por Covid-19. En medio del duelo por esa pérdida, la letrada le dejó un mensaje: “Querido amigo Mauro Icardi, ojalá pudiera mirar atrás y cambiar algo de lo que pasó”, manifestó.

Wanda Nara y Mauro Icardi se casaron hace siete años (Foto: Instagram/@mauroicardi)

Recordemos que el vínculo entre Nara e Icardi no es solo sentimental sino también profesional. La empresaria estaba trabajando como la representante del jugador de fútbol y participó en su entrada al PSG, donde juega con Lionel Messi.