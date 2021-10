Maxi López fue el protagonista principal de los memes po la supuesta crisis de Wanda Nara y Mauro Icardi

Las sospechas de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi revolucionaron las redes sociales este sábado. Al parecer, la relación de la pareja podría estar en su punto final. Según lo dado a entender por la empresaria en un posteo en sus redes sociales, podría haber una tercera en discordia y muchos le pusieron un nombre: Eugenia ‘la China’ Suárez, En las redes sociales no tardaron en hacerse eco del tema del día y los usuarios dieron rienda suelta al humor compartiendo memes. Maxi López, exmarido de la mediática, fue de lo más mencionado en Twitter.

Y es que, hace más de ocho años, Wanda puso punto final a su matrimonio con López con quien tuvo a sus hijos Valentino, Benedicto y Constantito y, casi inmediatamente, comenzó a salir con Mauro Icardi. Tiempo después le dieron la bienvenida a Francesca e Isabella y conformaron una numerosa familia.

Pero no todo fue sencillo ya que el escándalo de su separación en 2013 donde Nara dejó a López por Icardi, dio, entre otras cosas, origen al verbo “icardiar” que significa “robarle la novia a un amigo”. Esto surgió porque ambos deportistas, hasta ese momento, eran muy cercanos y habían jugado juntos en el Unione Calcio Sampdoria, en Italia.

Wanda Nara y Maxi López estuvieron cinco años juntos y Mauro Icardi era amigo de la familia en aquel momento

Las reacciones en redes sociales recordando el motivo de aquella separación y relacionándola con lo que ocurre ahora con estos rumores, no se hicieron esperar. “Maxi López después de ver que Icardi dejó a Wanda Nara por la China Suárez”, escribió un usuario en Twitter, haciéndose eco de uno de los rumores de que la ex Casi Ángeles podría ser la tercera en discordia.

Otra persona tomó una imagen del actor Leonardo DiCaprio riéndose mientras toma un trago y agregó: “Maxi López viendo como Icardi deja a Wanda Nara y se va con la China Suárez”.

Un tercero posteó una imagen del jugador sentado bajo el sol muy relajado y agregó: “Maxi López viendo cómo Mauro Icardi está haciendo lo que Wanda hizo con él”.

Otra persona fue mucho más lejos y, con humor, trató de explicar de forma breve la cantidad de “nexos amorosos” que existen entre los personajes de esta historia.

“Twitter Argentina explicando que Wanda Nara, ex de Maxi López, dejó de seguir a Mauro Icardi porque le metió los cuernos con la China Suárez, ex de Benjamín Vicuña, que a la vez es ex de Pampita”, tuiteó el hombre identificado como @EstebanFulanito.

