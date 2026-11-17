Nuevamente, María Eugenia ‘la China’ Suárez fue acusada de haber tenido un affaire con un hombre casado. En esta oportunidad fue Analía Franchín quien brindó, al aire del programa A la Barbarossa (Telefe), una serie de indicios sobre de quién se trataría. Según explicó la panelista, todo habría sucedido durante el viaje de la ex Casi Ángeles a París en 2021, cuando se encontró con Mauro Icardi. Debido a que su cita, según trascendió, no se terminó de concretar como esperaba, ella habría optado por encontrarse en la intimidad con otro de sus candidatos.

Ante estas explosivas declaraciones, Ángel de Brito no se quedó atrás y durante su programa de streaming dio a entender el nombre del jugador de la selección argentina que habría mantenido relaciones con la China Suárez. “Me dice una fuente que el jugador con el que habría salido la japonesa es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa. Ojos lindos... Cosas que pasan”, afirmó el periodista, quien buscó generar intriga entre sus espectadores. Rápidamente, todos entendieron que se refería a Leandro Paredes.

Indignada con esta suposición, la actriz decidió salir a responderle a través de sus historias de Instagram. “Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder”, comenzó, furiosa, la China.

La China Suárez le respondió a Ángel de Brito con un comunicado en historias de Instagram (Foto: Captura de pantalla Historias de Instagram @sangrejaponesa)

“La mayoría de los periodistas argentinos son una escoria. Por suerte, la gente inteligente ya no les cree. Que no se note tanto la bajada de línea que les dan para ensuciar mi nombre y desviar la atención de lo que realmente es importante. La mayoría de los medios son una mafia; si no estás con ellos, si no obedeces, o no pasas sobres, te ensucian”, agregó y lanzó duras acusaciones contra la prensa loca.

A esta información, el periodista Fede Flowers sumó a través de su cuenta de X que el matrimonio entre Leandro Paredes y Camila Galante pendería de un hilo. Al compartir un video de la pareja en el último cumpleaños de su hijo, Giovanni, analizó los gestos y el comportamiento de uno de los matrimonios más queridos de la albiceleste. “La cara de NO feliz cumpleaños de Leandro Paredes. ¿Qué pasa con Camila Galante? ¿Hay crisis? El video y la actitud de Paredes hablan por sí solos", indicó.

El posteo de Fede Flowers sobre Leandro Paredes y el vínculo con su familia (Foto: Captura de pantalla de X)

Tras sus especulaciones, contó que se comunicó personalmente con el delantero de Boca Juniors para darle su derecho a réplica. Según explicó, la respuesta la daría a conocer al aire de LAM (América TV).