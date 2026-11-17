El Wanda Gate volvió a estallar y nadie se guardó nada. El sábado, María Eugenia “la China” Suárez apuntó a través de sus historias de Instagram contra Wanda Nara luego de que ella asegurara que la actriz editó a su favor el video de la acalorada y agresiva pelea que tuvieron afuera de la “casa de los sueños” de Mauro Icardi en La Isla, Nordelta. Tras el ida y vuelta que rápidamente generó todo tipo de comentarios en las redes sociales, quien se pronunció al respecto fue Maxi López, quien dejó en evidencia qué posición tomó frente a este tenso y delicado conflicto.

“Me mantengo afuera porque obviamente eso no es mío”, respondió el exfutbolista cuando en LAM (América TV) le preguntaron por la nueva pelea entre la madre de sus tres hijos mayores y la ex Casi Ángeles. A partir de esto, la cronista indagó sobre el hecho de que, una vez más, Mauro Icardi esté involucrado en una presunta situación de violencia con menores y él explicó cómo se manejó cuando le tocó enfrentarlo.

“Me mantengo afuera porque obviamente eso no es mío”, dijo López tras la pelea entre Nara y Suárez (Foto: Instagram @wanda_nara / @officialmaxilopez / @sangrejaponesa)

“Yo ya en su momento había hablado con Solange y le había dicho lo que me parecía lo mejor y lo correcto bajo mi punto de vista. Se lo dije, lo comenté en los medios y lo charlamos. Lo que pasa es que después van sucediendo cosas que escapan de lo que puede llegar a ser mi palabra o mi control, entonces prefiero mantenerme afuera de toda la situación porque uno se expresa y charla, pero después pasan otras cosas y ya mucho no puedo opinar”, reflexionó.

Sobre si se cruzaron límites, López insistió en que las dos partes tienen que pensar en los menores y que después de “un largo tiempo” ella y Wanda Nara lo hicieron. Pero la situación hoy es otra: “Lo que le está pasando a ella con la otra parte, hoy por hoy, mucho no puedo opinar porque tienen que resolverlo ellos”.

Maxi López dijo que vio a Wanda Nara tras la pelea con la China Suárez pero no hablaron del tema

López contó que se cruzó con Nara el fin de semana en el country, pero que no hablaron del tema, sino del verano y las fiestas de fin de año, en las cuales sus hijos repartirán su tiempo entre ambos padres. “No hay pretensiones de ninguna de las dos partes, así que va a ser más o menos en base a lo que quieran hacer los chicos; nosotros nos vamos a acomodar”, sostuvo, diferenciándose de Mauro Icardi y remarcando que hoy, entre él y Wanda Nara, no hay conflicto en torno a sus hijos y son los menores quienes tienen libertad de decisión. “Los chicos están con su deporte, les está yendo bien, están contentos. Hoy me toca estar acá y los quiero acompañar en todo lo que se propongan, escuela, fútbol, amigos. Estoy enfocado en eso”, expresó.

Hacia el final, fue consultado por Martín Migueles, pareja de Wanda Nara. Si bien supieron compartir reuniones familiares juntos, en esta oportunidad optó por marcar una distancia. “La verdad, en su relación no entro. Me parece lo correcto. Cada uno respeta la relación de cada uno y es mejor así”, sentenció.