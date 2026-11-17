Lourdes Fernández no pudo contener la angustia después de declarar en el juicio contra su expareja, Leandro García Gómez. Visiblemente conmovida, la cantante de Bandana se detuvo ante los periodistas y contó cómo atraviesa el proceso. “Estoy muy triste. Realmente, que algo que tiene que ver con el amor termine de esta manera es muy triste”, expresó.

La artista, más conocida como Lowrdez, prestó declaración este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 11 de la Ciudad de Buenos Aires. El juicio aborda los hechos que tuvieron lugar en un departamento de Palermo en octubre de 2025 y tiene como acusado a García Gómez, quien permanece detenido con prisión preventiva. La cantante llegó a la audiencia acompañada por su mamá, Mabel.

A la salida, Fernández destacó la rapidez con la que actuó la Justicia en su caso y pidió que esa respuesta alcance también a quienes no tienen exposición pública: “Me encantaría también que lo hagan con mujeres y hombres que no la están pasando bien”. Luego, agregó: “No a la violencia, es lo único que tengo para decir”.