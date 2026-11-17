El enfrentamiento entre Eugenia “la China” Suárez y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo judicial. Este martes, el abogado de la actriz, Agustín Rodríguez, confirmó que ya fue presentada la denuncia por amenazas contra la conductora. La actriz acudió a la Justicia después de la difusión del video de la discusión que protagonizaron en Nordelta y de las declaraciones posteriores de Nara. “La denuncia ya fue presentada hoy”, aseguró, y adelantó que solicitarán una prohibición de acercamiento.

La China Suárez fue a la Justicia

Durante una entrevista que le concedió a Moria Casán en su programa de eltrece, el letrado explicó qué llevó a su clienta a dar un paso más. “Nos tocó esta vez actuar por las cuestiones derivadas del video y de la amenaza que recibió por parte de Wanda Nara”, sostuvo. Según señaló, en la decisión también influyeron las declaraciones posteriores de la conductora: “El día posterior, en un programa, Wanda Nara le recomendó tener un botón antipánico”, repasó en referencia a los dichos de la conductora de MasterChef Celebrity durante su diálogo con Marina Calabró.

Ante la pregunta de Moria sobre si esa frase no podía interpretarse como una ironía o un comentario sarcástico, Rodríguez insistió en que su intención es evitar que el conflicto escale. “Muchas veces uno tiene que tratar de poner un límite y evitar que el día de mañana ocurra algo peor. Ya hubo una amenaza clara; se vio en el video”, afirmó.

El abogado también diferenció la situación de Suárez del episodio relacionado con una de las hijas de Nara y Mauro Icardi, que precedió al enfrentamiento. Al respecto, aclaró que es la Justicia la que debe determinar qué ocurrió: “Todavía tiene que dilucidar qué pasó con la menor y cuáles fueron las circunstancias que rodearon todo ese hecho”.

“Fue agredida gratuitamente”

“Más allá de eso, Eugenia Suárez no tenía nada que ver en esa situación y fue agredida gratuitamente, simplemente por estar ahí y por ser pareja de Mauro Icardi”, sostuvo, al exponer la posición de su representada. Luego cuestionó la actitud de Nara: “Es evidente que del otro lado hay mucha bronca, hay mucho despecho, no sé cómo llamarlo”.

Para Rodríguez, el modo en que la conductora se dirigió a la actriz justifica la intervención judicial. “La forma en que se dirigió a ella fue muy, muy violenta”, expresó. Por ese motivo, sostuvo que prefieren prevenir y solicitar medidas de protección.

La denuncia y el pedido de una perimetral

La China Suárez y una feroz pelea con Wanda Nara (Foto: Captura TV)

Consultado sobre el alcance de la presentación, el abogado precisó que la denuncia es por amenazas. Además, confirmó que el próximo paso será solicitar una restricción: “Vamos a pedir una perimetral, un impedimento de acercamiento hacia los domicilios en los que está usualmente Eugenia”.

De esta manera, distinguió la denuncia que, según aseguró, ya fue presentada, de la medida de protección que adelantó que pedirán. Rodríguez también se refirió a los mensajes publicados durante el fin de semana, cuando el enfrentamiento continuó en las redes sociales e incluyó referencias a los hijos de Suárez. “Siempre decimos lo mismo: el tema de nombrar o insinuar algo de los hijos de cada uno es algo complejo”, señaló.

En ese punto, aseguró que existe una resolución judicial previa que limita las menciones de Nara a los menores. “Hace bastante tiempo nosotros tenemos una cautelar que prohíbe a Wanda nombrar o insinuar algo de los hijos de Eugenia Suárez”, afirmó. El letrado anticipó que también pondrán los nuevos mensajes en conocimiento de la Justicia.

El video que profundizó el enfrentamiento

Wanda Nara reveló por qué se enojó con la China Suárez y la insultó

La decisión de denunciar a Nara había sido anticipada el lunes por la defensa de la actriz. El episodio que originó la presentación ocurrió el viernes 6 de noviembre en la casa del barrio La Isla de Nordelta, en Tigre, donde Icardi se encontraba con sus dos hijas. Ese día, la conductora abandonó las grabaciones de MasterChef Celebrity y se dirigió al lugar después de que una de sus hijas le pidiera ayuda a ella y a Martín Migueles, su pareja. La situación motivó la intervención de la seguridad del barrio, la policía y una ambulancia.

Después de ese episodio, Nara denunció a Icardi por presuntas lesiones contra su hija mayor. En ese mismo contexto se produjo el enfrentamiento con Suárez, cuya grabación se difundió el viernes 13 de noviembre. En las imágenes se registraron insultos y una frase dirigida a la actriz: “Yo te mato a palos”.

Eugenia Suárez y Martín Migueles con una de las hijas de Nara e Icardi en medio del tenso momento que se vivió en Nordelta

Tras la circulación del video, Nara sostuvo que la grabación estaba recortada y que faltaba una parte del intercambio. En diálogo con Marina Calabró, acusó a Suárez de intervenir en lo que podían decir las menores. Esa fue la explicación que dio la conductora sobre el origen de su reacción. La discusión siguió durante el fin de semana con publicaciones de ambas en Instagram. Ahora, según confirmó Rodríguez, el reclamo de la actriz ya llegó a la Justicia.