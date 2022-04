Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, en su idioma original), la tercera película de la saga precuela de Harry Potter está dirigida por David Yates; y J. K. Rowling, junto a Steve Kloves, fueron los encargados del guion. La historia, en esta ocasión, tiene lugar varios años después de los eventos de Los crímenes de Grindelwald y, a diferencia de las anteriores entregas, se desarrollará en Hogwarts.

Durante los 142 minutos que dura el film, unos magos inexpertos, liderados por Jacob Kowalski (Dan Fogler), asumirán un valiente desafío dentro de la famosa escuela de magia y hechicería. Allí, este grupo se encontrará con Albus Dumbledore (Jude Law) y el magizoólogo Newt Scamander (Eddie Redmayne) para planear cómo derrotar al poderoso y oscuro mago Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen), quien buscará demostrar la supremacía de los brujos y apoderarse del mundo mágico.

Mientras chocan con la creciente legión de seguidores de Grindelwald, los protagonistas de Animales fantásticos 3 se deberán enfrentar a una serie de viejas y nuevas bestias que los pondrán a prueba. ¿Qué pasará con los miembros de ambos bandos?

Animales fantásticos 3, ¿tiene escena post-créditos?

La respuesta corta es no. Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore no tiene ninguna escena posterior a los créditos y tampoco una escena intermedia, así que, no es imperativo que los fanáticos permanezcan en sus asientos tras el final de la cinta protagonizada por Eddie Redmayne, Ezra Miller, Katherine Waterston y Jude Law.

Los integrantes del ejército de Dumbledore en Animales Fantásticos 3

Aunque las escenas post-créditos son algo característico de las películas de Marvel, muchas otras producciones han decidido incluirlas para dejar pistas sobre futuras entregas o simplemente agregar un momento divertido. No obstante, no es algo que se repita en las películas de la franquicia Wizarding World.

Sin embargo, siempre existe una excepción a la regla y una de las ocho cintas de Harry Potter cuenta con una escena post-créditos. Esto ocurre en Harry Potter y la Cámara de los Secretos y tiene como protagonista a Gilderoy Lockhart.

Después de perder la memoria debido al hechizo que pretendía utilizar en contra de Ron y Harry, Lockhart reaparece en la tienda Flourish and Blotts Bookseller, de Diagon Alley, en la portada de su nuevo libro más vendido, “Who Am I?”.

A pesar de que Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore no tenga una escena post-créditos, probablemente su final deje alguna pista de lo que sucederá en el futuro, tal como sucedió en las anteriores películas.

Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore se estrena hoy en los cines de Argentina

¿De qué trata Animales fantásticos: Los Secretos de Dumbledore?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore, en esta entrega, el profesor Albus Dumbledore deberá enfrentar al poderoso y oscuro mago Gellert Grindelwald, quien se moverá para tomar el control del mundo mágico.

Incapaz de detenerlo solo, le confiará al magizoólogo Newt Scamander que dirija un intrépido equipo de magos, brujas y un valiente panadero muggle, los cuales se encontrarán con una serie de viejos y nuevas bestias mientras chocan con la creciente legión de seguidores de Grindelwald.