Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore: una tercera entrega sin Johnny Depp y con un mensaje implícito a su propia autora, J.K. Rowling

Hombres peligrosos y tiempos convulsionados. En la Europa de 1930, el explosivo cóctel que tiene en vilo a la comunidad mágica internacional, empieza a tomar una dinámica imparable. El mago oscuro Gellert Grindelwald está decidido a tomar el poder e instaurar su reinado de terror sobre el mundo, imponiendo el dominio de los magos purasangre sobre los desvalidos humanos. A menos que el equipo conformado por el hechicero Albus Dumbledore logre detenerlo, el futuro será negro para todos. Pero hay un pequeño inconveniente: el pasado común que une (y enfrenta) a los dos personajes, todavía no está resuelto. Y a eso viene Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore, tercera entrega de la saga que sirve de precuela al Mundo Mágico de Harry Potter creado por J.K. Rowling, que llega a los cines argentinos este jueves.

Protagonizada por Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen y Ezra Miller, entre otros, la película dirigida por David Yates propone sincerar, como nunca antes, la historia personal de la familia Dumbledore y, en especial, la del futuro mentor de Harry Potter, Albus. Para ello, cuenta con un guion escrito por la propia J.K. Rowling, acompañada por Steve Kloves. “ Si el pasado es el tema central de toda precuela, en esta resulta fundamental. Porque cada personaje, a su manera, deberá enfrentarlo, hacer las paces con él y dejarlo ir. Si es que quiere avanzar, por supuesto ”, adelanta Yates, responsable de las siete últimas películas de la licencia (cuatro de Harry Potter y tres de Animales fantásticos).

Del papel a la pantalla

Animales fantásticos - Los secretos de Dumbledore

Como todo lo relacionado con Harry Potter, el origen de Animales fantásticos hay que buscarlo en los libros. Particularmente, en el primero de la saga, Harry Potter y la piedra filosofal (1997). Allí se estipula que los alumnos del colegio Hogwarts tienen, entre sus textos de estudio, la lectura obligatoria del manual escrito por el magizoólogo Newt Scamander, Animales fantásticos y dónde encontrarlos, una guía ilustrada de las criaturas místicas que pueblan el Mundo Mágico. Con Harry Potter ya convertido en un suceso editorial de 200 millones de ejemplares vendidos alrededor del mundo, Rowling decidió darle forma real al ficticio libro de Scamander. Jugando con la naturaleza metaliteraria de sus contenidos, la primera edición física de Animales fantásticos y dónde encontrarlos llegó a las librerías del planeta en 2001, destinando parte de sus ventas a la ayuda humanitaria para paliar el hambre en Etiopía.

En 2013, dos años después del estreno de Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 2, último film del joven mago, Warner Bros. anunció la realización de una nueva serie ambientada en el Mundo Mágico de J.K. Rowling, desarrollada y guionada por la propia autora. Animales fantásticos funcionaría como desprendimiento y precuela de la saga de Harry Potter, siguiéndole los pasos a Newt Scamander (interpretado por Eddie Redmayne), en sus viajes por el mundo mientras sistematizaba información (y ejemplares vivos) de los animales fantásticos que poblarían su próximo libro.

Pronto, la limitada premisa se amplió hasta abarcar el desarrollo de uno de los eventos apenas referidos en las aventuras de Harry Potter: el auge de la campaña xenófoba de Gellert Grindelwald (Johnny Depp) y su batalla personal con un joven Albus Dumbledore (Jude Law), encontronazo mítico que terminaría disparando una Guerra Global de Magos, en concordancia con la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, los distintos episodios irían echando luz sobre la historia del linaje Dumbledore, incluyendo la compleja relación personal entre Albus y Grindelwald, la tragedia que sacudió a la familia; y la aparición de Credence (Ezra Miller), hermano menor de Albus que se habría mantenido oculto al mundo. Animales fantásticos y dónde encontrarlos llegó a los cines en 2016, y Los crímenes de Grindelwald lo hizo dos años después. “El primer film se apoyó en la comedia. El segundo fue más oscuro, dramático e intenso. Y el tercero es una película elegíaca, conmovedora, divertida, emocionante y realista. Porque detrás de la fantasía y los efectos especiales, el film habla de lo sanador que resulta asumir la responsabilidad por los errores que hemos cometido. Y de lo fundamental que resulta ser tolerante e inclusivo con los demás ”, apunta Yates.

Un mensaje que resuena con la misma fuerza dentro y fuera de la ficción, aludiendo también a los escándalos extracinematográficos que sacudieron a la multimillonaria franquicia en el intervalo que va de la segunda a la tercera entrega. Primero, las opiniones transfóbicas de J.K. Rowling, que le valieron las críticas públicas de gran parte de los actores que participaron en las películas de Harry Potter, incluido su protagonista, Daniel Radcliffe.

Mads Mikkelsen toma el lugar que quedó vacante tras el despido de Johnny Depp

En segundo lugar, la acusación de violencia intrafamiliar contra Johnny Depp por parte de quien fuera su esposa, la actriz Amber Heard, que esta semana volverán a verse las caras en tribunales norteamericanos. Una denuncia que llevó a Warner Bros. a pedirle la renuncia a Depp y a reemplazarlo por Mads Mikkelsen, reconocido actor danés que ya había encarnado a distintos villanos en las sagas de James Bond, Hannibal Lecter y Doctor Strange. Un cambio de rostro que Los secretos de Dumbledore no busca justificar narrativamente dentro de la saga, dejando bien en claro que se trata de una decisión política empresarial y no de una vuelta de tuerca argumental de la trama. Y por último, a días del estreno mundial de la película, el arresto de Ezra Miller, detenido por la policía de Hawái bajo los cargos de mala conducta y acoso público. Una situación que podría poner en duda su continuidad en las futuras entregas de Animales fantásticos y el universo superheroico de DC, donde encarna al velocista Flash.

Reflejo de nuestro tiempo

Después de pasearse por New York en 1926, y por París en 1927, Los secretos de Dumbledore mueve la acción a la Berlín de 1930, lugar y fecha en que Grindelwald planea tomar el control de la Confederación Internacional de Magos y, desde allí, oficializar su proyecto dictatorial y comenzar la conquista definitiva del mundo de los no-magos. Para ello, deberá ganar las elecciones y eliminar (real y simbólicamente) a sus dos principales contrincantes: la candidata brasileña Vicência Santos (interpretada por la carioca Maria Fernanda Cândido) y el postulante chino Liu Tao (Dave Wong).

Para los fanáticos del Mundo Mágico, la trama carga con un insalvable problema de origen: ya saben cómo terminará la Guerra Global de Magos que se viene pregonando desde el inicio de Animales fantásticos, porque es un hecho del que se ha hablado en los libros y las películas de Harry Potter. Por eso, Yates busca cargar de significado al cómo pasan las cosas, antes que al qué está pasando.

Animales fantásticos - Los secretos de Dumbledore

“ Todo sale de la cabeza de J.K. Rowling -aseguró-. Y ella sabe que, en los cuatro años que pasaron desde el estreno de Los crímenes de Grindelwald, el mundo y la sociedad han cambiado. Es algo que hablamos mucho con ella y con Kloves. No sólo nos interesa reflejar el tiempo que nos toca vivir, sino reconocer los hechos históricos que, de una u otra manera, nos han traído hasta aquí ”.

En este caso en particular, en un obvio paralelismo con la ascensión de Hitler al poder, la película trabaja una imaginería visual deudora de la estética nazi y perfila la figura de Grindelwald prescindiendo de las morisquetas semibufonescas que le había impreso Depp. “Mads compuso un Grindelwald mucho más amenazador y letal, con una rígida determinación puritana para alcanzar sus objetivos -aseguró Yates-. Por su ideología tóxica y extremista, resultará inevitable no reconocerlo en alguna figura de la actualidad. No fue la idea original, pero con las cosas que están sucediendo en Ucrania, creo que la gente terminará viendo la película con otros ojos”.

Quién es quién

Newt Scamander (Eddie Redmayne)

Newt Scamander (Eddie Redmayne): Introvertido magizoólogo inglés, autor del libro Animales fantásticos y dónde encontrarlos , de consulta obligatoria en las aulas del colegio Hogwarts. Por pedido de su antiguo profesor Albus Dumbledore, lidera el ejército abocado a detener el avance supremacista del malvado hechicero Gellert Grindelwald. Viaja siempre con una valija mágica, que sirve de hogar y abrigo a cientos de criaturas místicas. Está enamorado de Tina Goldstein, bruja estadounidense a cargo del Magicongreso Único de la Sociedad Americana (Macusa).

Introvertido magizoólogo inglés, autor del libro , de consulta obligatoria en las aulas del colegio Hogwarts. Por pedido de su antiguo profesor Albus Dumbledore, lidera el ejército abocado a detener el avance supremacista del malvado hechicero Gellert Grindelwald. Viaja siempre con una valija mágica, que sirve de hogar y abrigo a cientos de criaturas místicas. Está enamorado de Tina Goldstein, bruja estadounidense a cargo del Magicongreso Único de la Sociedad Americana (Macusa). Tina Goldstein (Katherine Waterston): bruja norteamericana tan valiente como perseverante. Actual directora del Macusa, es la hermana mayor de Queenie. Está enamorada de Newt Scamander, pero cree (erróneamente) no ser correspondida.

Albus Dumbledore (Jude Law)

Albus Dumbledore (Jude Law): El futuro mentor de Harry Potter es uno de los magos más brillantes e influyentes de la comunidad mística británica. Como profesor del colegio Hogwarts, tuvo entre sus alumnos a su actual compañero de aventuras, Newt Scamander. Durante la adolescencia, generó un vínculo muy cercano con Grindelwald, a quien no puede atacar por un inquebrantable pacto de sangre que ambos sellaron.

El futuro mentor de Harry Potter es uno de los magos más brillantes e influyentes de la comunidad mística británica. Como profesor del colegio Hogwarts, tuvo entre sus alumnos a su actual compañero de aventuras, Newt Scamander. Durante la adolescencia, generó un vínculo muy cercano con Grindelwald, a quien no puede atacar por un inquebrantable pacto de sangre que ambos sellaron. Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen): tan poderoso como carismático, es el hechicero oscuro más peligroso de todos los tiempos, superado sólo por Lord Voldemort. Cree fervientemente en la superioridad de los magos por sobre los humanos, y busca imponer un nuevo orden mundial a través del caos, el terror y la violencia.

Albus Dumbledore (Jude Law), junto a Jacob Kowalski (Dan Fogler)

Jacob Kowalski (Dan Fogler): panadero norteamericano y mejor amigo de Newt Scamander, con quien se cruzó accidentalmente. A pesar de ser un muggle (humano sin ninguna habilidad mágica), sabe cómo hacerles frente a los magos oscuros. Ama con locura a Queenie Goldstein (hermana de Tina), pero no comparte los motivos que la llevaron a abandonar el ejército de Dumbledore para unirse a las filas de Grindelwald.

panadero norteamericano y mejor amigo de Newt Scamander, con quien se cruzó accidentalmente. A pesar de ser un (humano sin ninguna habilidad mágica), sabe cómo hacerles frente a los magos oscuros. Ama con locura a Queenie Goldstein (hermana de Tina), pero no comparte los motivos que la llevaron a abandonar el ejército de Dumbledore para unirse a las filas de Grindelwald. Credence Barebone (Ezra Miller): Uno de los personajes más complejos de toda la saga, este poderoso mago estadounidense creció siendo abusado y reprimido por su madre adoptiva. Gracias a la oscura fuerza parasitaria que late en su interior, se transformó en el más fanático seguidor de Grindelwald. Sobre el final de la película anterior, se reveló que es el perdido hermano menor de Albus Dumbledore.

Uno de los personajes más complejos de toda la saga, este poderoso mago estadounidense creció siendo abusado y reprimido por su madre adoptiva. Gracias a la oscura fuerza parasitaria que late en su interior, se transformó en el más fanático seguidor de Grindelwald. Sobre el final de la película anterior, se reveló que es el perdido hermano menor de Albus Dumbledore. Queenie Goldstein (Alison Sudol): hermana menor de Tina, tan hermosa como compasiva. Legeremante consumada, puede leer los recuerdos y las emociones de cualquier persona. Formó parte del ejército original que luchó contra las fuerzas oscuras, pero se pasó al bando de Grindelwald creyendo que, bajo su nuevo orden mundial, finalmente podría casarse con el amor de su vida, el muggle Jacob Kowalski, algo prohibido por las leyes místicas vigentes.

Eulalie Hicks (Jessica Williams)

Eulalie Hicks (Jessica Williams): bruja norteamericana, profesora del Colegio Ilvermorny, equivalente estadounidense de Hogwarts. Inteligente, audaz y decidida, forma parte del ejército que lucha contra las fuerzas de Grindelwald.

Theseus Scamander (Callum Turner), junto a su hermano Newt Scamander (Eddie Redmayne)