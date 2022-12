Anto Pane, la influencer que fue vista con L-Gante, afirmó que Mauro Icardi le quiso pagar al cantante para que deje a Wanda Nara

escuchar

El polémico triángulo amoroso entre Mauro Icardi, Wanda Nara y Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante, pareciera no tener fin y ahora volvió a sumar una nueva polémica. Recientemente se viralizaron imágenes del cantante en un boliche, pero no con la mediática, sino con otra mujer, quien el martes estuvo como invitada en LAM (América). Entre los varios datos que reveló, hubo uno que llamó un poco más la atención: aseguró que el futbolista le ofreció dinero al músico para que se alejara de su esposa.

La cuenta de Instagram Gossipeame, compartió fotos del referente de la Cumbia 420 a los besos con una mujer en un boliche, que rápidamente se viralizaron. El martes, la joven llamada Antonela Pane estuvo en el programa de Ángel De Brito donde le preguntaron por su relación con el cantante y también cómo están las cosas entre él y Wanda Nara.

L-Gante fue visto junto a una mujer en un boliche (Foto: Instagram)

“No lo noté enamorado. A ella sí, pero a él no. Me dijo que ya no estaban más, que estaba soltero”, sostuvo. Ante las insistencias de las angelitas retomó su relato. ”Me dijo que ya no estaba con ella, que ella lo volvía loco y que él se sentía usado”, indicó y aclaró que la charla tuvo lugar en el boliche y también cuando se retiraron.

En esta línea, mencionó que esta no fue la primera vez que veía al músico. Reveló que se conocieron hace tres años, pero que quedó “algo pendiente”: “A mí me gusta L-Gante, yo quiero que continúe”. A su vez, aclaró que por ahora no recibió mensajes de parte de la mayor de las hermanas Nara.

Aseguran que Icardi le ofreció dinero a L-Gante para que se aleje de Wanda

Al dar cuenta de las imágenes y teniéndola en persona, las panelistas advirtieron las similitudes físicas entre ella, Tamara Báez, expareja del cantante y madre de su hija Jamaica, y Wanda Nara. Pane le dio la razón y hasta recordó una charla con L-Gante al respecto: “En un momento me dijo, ‘me hacés acordar a Wanda, espero que seas más buena que ella’”.

Si bien, sostuvo que Valenzuela no especificó qué pasó con la empresaria, este si le habría hecho una revelación con respecto a una acción que tuvo Icardi. “Me dijo que Mauro le habló y hasta le ofreció plata para que la deje a Wanda”, sostuvo. Sin embargo, no pudo precisar más detalles al respecto.

L-Gante desmintió los dichos y dio su versión

Otra de las imágenes que se filtró fue la de un chat, en el cual, a la joven le pedían que vaya al “after”, pero ella respondió que estaba con el cantante: “Estoy con L-Gante, cog..., amigo. Termino y voy”. A su vez, en otro de los mensajes reveló información sobre el encuentro después del boliche. Por esto también le consultaron durante la entrevista y ella reconoció que, aunque pidió que lo borraran, ya era tarde.

Sin embargo, tras verla en televisión, el intérprete de “Bar” salió al cruce y desmintió los dichos. “¡Dios mío! Todos los de la noche sabemos que esa persona es farandulera y mentirosa. Inventar algo conmigo fue su objetivo toda la noche”, escribió en una historia en la que replicó una imagen de la entrevista, que subió una cuenta que publica información sobre el espectáculo.

L-Gante salió al cruce y respondió a los dichos de Pane (Foto: Instagram @lgante_keloke)

A su vez, Valenzuela agregó: “Agradezco por el halago de que supuestamente te hice acabar tres veces, pero yo no estuve con nadie. Anto Pane seguí la flecha que te falta mucho para ser la Bomba tucumana”.

El inapropiado festejo de la joven que fue vista a los besos con L-Gante

Antonela Pane causó revuelo durante los últimos días, debido a su acercamiento con el cantante de cumbia. Las imágenes que se difundieron los mostraron muy cerca en un boliche y si bien ella aseguró que hubo algo más, él lo negó. Sin embargo, no fue solo por este tema por lo que dio qué hablar, sino también por la manera poco apropiada en la que decidió festejar el triunfo de la selección argentina.

El domingo, luego de que la Argentina le ganara a Francia en la final y se consagrara campeón del mundo, la joven salió a festejar. Se subió a un auto, sacó medio cuerpo por la ventana y alentó con los hinchas. El problema fue que por su posición y el escote del top que tenía puestos y terminó haciendo topless delante de las personas que estaban frente a ella.

LA NACION