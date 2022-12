La hija de Oscar Ruggeri arremetió contra quienes criticaban a su papá: “Dejó todo por la selección”

escuchar

Desde el domingo, las redes sociales fueron inundadas por fotos, videos y emotivos mensajes referentes a la victoria de la selección argentina. Sin embargo, la alegría no fue suficiente para que los hinchas olvidaran a todos aquellos que juzgaron duramente no solo a Lionel Messi, sino también a la albiceleste y a su director técnico, Lionel Scaloni. Uno de los más cuestionados fue Óscar Ruggeri, en especial cuando resurgieron videos suyos en donde definía la dirección del santafesino como un proyecto “poco serio”. Tras convertirse en el foco de las críticas, Cande Ruggeri -su hija- estalló y envió un contundente mensaje.

Candela Ruggeri salió en defensa de su papá: "Dejen de hablar al pedo"

El domingo 12 de diciembre y con tan solo 44 años, Lionel Scaloni se consagró como el segundo director técnico más joven de la historia en haber ganado un Mundial. Aunque fue su logro más grande como DT, el triunfo llegó para coronar un breve pero exitoso recorrido al frente de la selección.

Scaloni tomó el mando de la albiceleste después del polémico Mundial del 2018 y, a las ya existentes dudas sobre el desempeño de la selección, se le sumaron las críticas que señalaban la poca experiencia que tenía en dicho rubro. Pero nunca se dejó amedrentar por la desaprobación de comentaristas, periodistas y colegas, sino que dejó que los hechos fueran prueba suficiente de su capacidad.

En cinco años como DT, el exfutbolista dirigió a la selección en 57 encuentros de los que ganó 39, empató 13 y perdió solamente en cinco oportunidades. Asimismo, consiguió tres títulos: la Copa América del 2021, la Finalissima y, finalmente, el Mundial de Qatar.

El peleado triunfo contra Francia en el marco de la final de la Copa del Mundo fue lo único que faltaba para que todos aquellos que aún no estaban convencidos terminaran “subidos a la Scaloneta”. No obstante, cientos de usuarios aprovecharon el histórico momento para recordar a quienes dudaron de él y Óscar Ruggeri fue uno de los que encabezó la lista.

Las críticas de Óscar Ruggeri a Lionel Scaloni

En Twitter, comenzaron a circular videos de un par de años atrás en el que, en diálogo con el Pollo Vignolo durante el programa que hacen juntos en ESPN, ambos expresaran que la dirigencia de Scaloni era “un proyecto poco serio”. Incluso, estuvieron de acuerdo en que pensaban que era mejor perder la Copa América para darle un nuevo rumbo-y, según ellos, mejor- al seleccionado argentino.

“Mi papá dejó todo”

En medio de esta lluvia de críticas, Candela Ruggeri decidió utilizar su perfil de Twitter para salir en defensa de su padre. Molesta y con el objetivo de calmar las aguas, escribió: “Mi papá dejo todo y más por la selección. Siempre defendió los colores de nuestra bandera y está tan feliz por esta selección como toda la Argentina. Dejen de hablar al pedo y celebremos que somos campeones”.

La filosa respuesta de Cande Ruggeri a las críticas hacia su papá

Pero sus intentos no fueron bien recibidos por los usuarios, quienes respondieron a su tuit con sus explicaciones a por qué no apoyaban al “Cabezón”. “Qué lástima que hay videos que no te dan la razón... Que disfrute ahora, que haga halagos y banque ahora que somos campeones del mundo que se le va a hacer mucho más fácil. Pero el verdadero hincha es el pueblo y no olvida de quién criticó y mató a jugadores y CT” y “Un campeón que dejó todo por la selección tendría que haber bancado y no matar al técnico”, fueron solo algunos de los mensajes que recibió.

LA NACION