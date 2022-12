Wanda Nara se mostró sin extensiones y desató un acalorado debate en las redes sociales

escuchar

Sin importar lo que diga o lo que haga, Wanda Nara siempre parece quedar envuelta en polémicas y escándalos. Ya sea por su trabajo, su vida personal o, en este caso, su aspecto físico, el nombre de la empresaria suele aparecer entre los más mencionados en las redes sociales. En esta ocasión, no fueron rumores ni sus picantes posteos los que revolucionaron Instagram, sino un video en donde se la ve por primera vez sin extensiones.

El video de Wanda Nara que revolucionó las redes sociales

En cada uno de sus hogares, Wanda cuenta con enormes vestidores repletos de prendas y accesorios de reconocidas marcas internacionales, usa conjuntos de grandes casas de diseño como Yves Saint Laurent o Channel y tiene la costumbre de viajar a todos lados acompañada de un batallón de maquilladores y estilistas.

Incluso, en plena mudanza de París a Turquía, mientras Mauro Icardi -su exmarido- realizaba cambio de clubs, hizo una parada especial en el aeropuerto para realizar un cambio de atuendo antes de su llegada a Estambul, sin importar que llevaba varias horas subida a un avión.

Incluso en la naturaleza, Wanda Nara viste ropa de destacadas casas de diseño Instagram: @wanda_icardi

Es por eso que, cuando trascendieron imágenes suyas sin la melena rubia que tanto la caracteriza, los usuarios no pudieron hacer más que sorprenderse. Quien publicó el video fue el estilista Emre Ayaksız, en cuyo Instagram decidió mostrar el antes y el después del paso de Wanda por su peluquería. A lo largo del mismo, pudo verse como le colocó las extensiones y transformó su aspecto: de un cabello corto que rozaba los hombros, pasó a tener la cabellera abundante que acompaña todos sus looks.

Lejos de enfocarse en su trabajo, la atención de los usuarios quedó fija en el momento previo a las extensiones y en la sección de comentarios se desató un acalorado debate en torno a la apariencia de la exjurado de ¿Quién es la máscara? (Telefe). Mientras algunos la tildaron de “mentirosa” y de vender una imagen falsa, muchos otros la defendieron y expresaron que no está bien comentar sobre el aspecto de los demás.

Wanda Nara se mostró sin extensiones y estallaron las redes sociales

“No entiendo por qué critican y se ríen. Si tuvieran la plata que tiene esa mina todas se harían lo mismo, así que no sean envidiosas y no se rían porque no les queda otra”; “La que puede, puede y la que no, crítica. ¡Qué grosa Wanda, quedó espectacular ese pelo!” y “¡Qué horror que tantas mujeres comenten cosas horribles de otra mujer. Es hermosa y una genia””, fueron algunos de los mensajes de quienes se tomaron el tiempo de defenderla.

Las críticas se vieron alimentadas por Tamara Báez, exnovia de L-Gante, quien compartió el video en sus Historias de Instagram junto a un irónico “qué lindo pelo”. Minutos después, le dedicó un duro mensaje a la nueva pareja del músico e incluyó a Eugenia “la China” Suárez, quien habría causado la separación de Nara y Mauro Icardi.

Tamara Báez volvió a apuntar contra Wanda Nara

“@sangrejaponesa (usuario de la ex Casi Ángeles) ¿Te acordás cuando decía que arruinaste una familia? jajaja, acá arruinó una familia de 8 años y una bebé de 1 año. Pero me hizo un favor también, así que gracias”, escribió. Y agregó: “Empresaria y todo lo que quieras para mí no es ejemplo de nada. Cuando le mandé mensajes mientras yo estaba en relación con él me lo negó, ahora veo que agarra de la mano a mi hija. Tenés 5, andá a criar a los tuyos, reina”. Por el momento, la mayor de las hermanas Nara no respondió a las acusaciones ni a los comentarios negativos.

