L-Gante le presentó su hija a Wanda Nara y Tamara Báez le envió un duro mensaje en redes

Después del partido de Argentina contra Croacia, fueron muchos los que corrieron a las redes sociales para compartir su alegría por el pase de la selección nacional a la final del Mundial de Qatar.

L-Gante fue uno de ellos y sus historias de Instagram se vieron plagadas por fotos y videos de la reunión que organizó para alentar a su país.

Wanda Nara y L-Gante posaron juntos en la previa al encuentro entre la selección argentina y la croata instagram @lgante_keloke

La presencia de Wanda Nara en esos festejos se robó toda la atención de todos, especialmente porque estuvo el músico no estuvo solo acompañado por amigos, sino también por Jamaica, su hija. Las imágenes generaron muchas críticas, pero también hicieron estallar a Tamara Baéz, expareja del músico y madre de la niña.

Luego de varios meses rodeados de rumores de romance, Wanda Nara y L-Gante finalmente dejaron de esconderse y, en la noche del lunes, se mostraron muy acaramelados en el interior de un auto. Las cámaras de quienes estaban presentes capturaron el momento en el que salían de un restaurante, se metían en un vehículo, apagaban las luces e intercambiaban un apasionado beso.

El video llegó a los medios y fue transmitido en Socios del espectáculo (eltrece), en donde dieron por confirmado el noviazgo.

L-Gante organizó una gran reunión para ver la semifinal del Mundial de Qatar 2022 y estuvo con Jamaica, su hija instagram @lgante_keloke

Aunque ninguno de los dos habló públicamente después de que trascendieran las imágenes, el día del partido de las semifinales de la Copa del Mundo se los pudo ver bastante pegados durante la reunión que se realizó en la casa de L-Gante, en la que dieron el presente sus amigos cercanos y en la que estuvo Jamaica, su hija.

El hecho de que el intérprete de “El último romántico” le presentara a Jamaica a quien sería nueva pareja dio mucho de qué hablar y, entre las decenas de opiniones que hubo en las redes, la que se destacó fue la de Tamara Báez, quien decidió realizar un picante descargo en sus historias de Instagram.

El duro descargo de Tamara Baéz contra L-Gante

Para esto, compartió una captura de pantalla de una reciente conversación con su expareja y padre de la niña. En la misma, se podía ver que él le enviaba un mensaje para saber cómo estaba y, minutos después, le preguntaba si podía ir a verla cuando, supuestamente, ya estaba en una relación con la mayor de las hermanas Nara. “Llevo algo”, remató el artista, dando a entender que no pretendía ir a ver a quien supo ser su novia con las manos vacías.

Furiosa, Báez escribió sobre la foto: “Si vas a andar presentándole mujeres a mi hija no quieras venir a estar conmigo. Un poco de respeto, no le hagas lo que me hacías a mí con otra. Te mando dos besitos, porque tres son mucha plata”. Minutos más tarde, remató: “Como le duele el rechazo a los hombres eh”.

Lejos de hacerse cargo o de salir a responder como hizo en otras oportunidades, L-Gante optó por hacer oídos sordos y continuó utilizando sus redes sociales para celebrar el triunfo de la Argentina. Compartió una serie de postales junto a su hija, ambos vestidos con la camiseta celeste y blanca, y publicó registros de su festejo en la ciudad General Rodríguez, en donde salió con una caravana a cantar y gritar con todos los vecinos.

