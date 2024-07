Anto Roccuzzo mostró quiénes la acompañan a sol y a sombra y no son sus hijos

Escuchar

Pese a que está lejos de Argentina, su país de origen, Anto Roccuzzo tiene a su círculo íntimo en Miami, ciudad en la que reside junto a Lionel Messi y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. La influencer nunca está sola, y además de compartir sus rutinas de entrenamiento con algunas amigas, este viernes 26 de julio mostró quiénes son las personas que la acompañan a sol y a sombra.

El clan Messi-Roccuzzo: Antonela, Mateo, Lionel, Ciro y Thiago (Foto: Instagram @leomessi)

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene poco más de 40 millones de seguidores, la esposa del capitán de la selección argentina publicó una imagen en sus stories donde se la vio sonriendo frente al espejo junto a tres mujeres y un hombre. “My team” (mi equipo, en español), escribió y despertó las dudas de todos sus fanáticos.

Antonela Roccuzzo mostró quiénes la acompañan a sol y sombra (Foto: captura Instagram/@antonelaroccuzzo)

Pero, ¿quiénes son? Se trata de los integrantes del equipo que la asesoran tanto para su marca de ropa de niños, como para las firmas con las que trabaja y su presencia en redes sociales. A su izquierda está @cucatravy, su magnament, es decir, quien la ayuda en su desarrollo profesional; detrás, Carolina Banegas, @artcmakeup, su maquilladora; a la derecha, Luis Alejandro Marquez, @vombagram, su fotógrafo, y por último, quien saca la foto, Juliana Jucá, su estilista.

Además de trabajar con su imagen y ser modelo de varias firmas internacionales, entre las que se encuentra la línea de indumentaria deportiva que utiliza diariamente, tanto para entrenar como para llevar a cabo sus actividades diarias; y distintos productos relacionados con el fitness, skincare y accesorios, Roccuzzo tiene su emprendimiento de ropa infantil “Enfans”, el cual lleva adelante junto a su hermana desde 2014.

Los hijos de Martín Demichelis y Evangelina Anderson en la campaña de Enfans, la marca para niños de Antonela Roccuzzo

El año pasado, con el desembarco de su esposo en el Inter de Miami, Antonela se asoció con Casetify, una empresa tecnológica internacional con sede en Hong Kong, para crear su propia línea de fundas para celular. Además, ella misma se convirtió en su modelo y, a través de sus publicaciones, se puede ver su teléfono con una funda que tiene impresa una fotografía de sus hijos.

Antonela Roccuzzo posó con un equipo de emate en composé con su look (Fuente: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Como si fuese poco, a principios de junio, anunció que se unía a Spotify tras visitar las oficinas en Miami, donde aprovechó el espacio para hacer una sesión de fotos. “Hola Spotify”, fue lo que escribió desde su feed. Pese a que prefirió no dar demasiados detalles, días después comentó que sus seguidores podían escuchar la misma playlist que la acompaña en su entrenamiento.

Así es la funda de celular que contiene la imagen de Thiago, Mateo y Ciro (Fuente: Instagram/@antonelaroccuzzo)

“WORKOUT x Antonela Roccuzzo” tiene hits como “Corazón Vacío”, de María Becerra; “Perdonarte, ¿para qué?”, de Los Ángeles Azules, y “Bzrp Music Sessions, Vol. 58″, de Bizarrap y Young Miko, entre otros. “Esta es la primera de varias listas de reproducción en una asociación exclusiva entre Antonela Roccuzzo y Spotify”, aclararon los directivos de la aplicación de música.

Antonela Roccuzzo visitó las oficinas de Spotify (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Por su parte, Antonela señaló: “La música es parte de mí. Siempre he escuchado música de todas partes, pero hay algo en la música latina que me fascina. Tenemos artistas increíbles y me llena de orgullo que nos representen a nivel internacional. Las mujeres en particular están dando pasos más fuertes, aportando su importancia a la industria. El hecho de que hoy ocupen los primeros lugares en las listas musicales habla de su arduo y constante trabajo y, por supuesto, de su talento”.

