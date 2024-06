Antonela Roccuzzo deslumbró con un look muy canchero y a la moda para hacer un inesperado anuncio

Escuchar

En julio de 2023, luego de finalizar su contrato con París Saint-Germain, Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, se mudaron a Florida, en los Estados Unidos, para que el futbolista vistiera la camiseta y la cinta de capitán de Inter Miami. Hoy tienen una vida mucho más distendida y relajada: van a partidos de la NBA, salen a cenar con amigos y pasean en auto por las calles de Miami. Asimismo, mientras en el último año los pequeños comenzaron a abrirse camino en el deporte que tantos títulos le dio a su padre, la rosarina se destaca como influencer. Hoy es embajadora de importantes marcas de moda, cosméticos y fragancias y su nombre cada vez pisa más fuerte en redes sociales.

Justamente, en las últimas horas, Roccuzzo sorprendió a sus casi 40 millones de seguidores al dejar entrever el que sería su próximo proyecto. Esta vez no estaría asociado con la ropa ni con el skincare, sino con la música. Para anunciar la que posiblemente podría ser su nueva alianza laboral, eligió un look muy canchero y a la moda que causó furor y que, además, se complementó con los colores de la empresa en cuestión.

Anto Roccuzzo dejó entrever la que posiblemente sería su nueva relación laboral con Spotify (Foto: Instagram @antonelaroccuzza)

El martes 4 de junio, mientras Lionel Messi concentraba con sus compañeros de la selección argentina de cara a los dos partidos amistosos antes de la Copa América 2024, Roccuzzo hizo un posteo en redes sociales que captó la atención de más de uno.

Según se pudo advertir en las imágenes, visitó las oficinas de Spotify ubicadas en Miami y lo cierto es que lo hizo con mucho estilo. Aprovechó el espacio para hacer una sesión de fotos en una de las salas y se mostró como toda una modelo. Posó en un taburete y jugó con los auriculares y también aprovechó la original alfombra con un diseño en blanco y negro para hacer contenido.

Antonela Roccuzzo visitó las oficinas de Spotify (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Y lo cierto es que eligió un look muy acorde para la ocasión, tanto en estilo como en colores. Se puso un elegante top negro con un pantalón tiro alto en tono verde oscuro. El toque distintivo estuvo en el calzado: unas zapatillas negras con detalles en blanco de la firma Louis Vuitton. Los colores del outfit no pasaron inadvertidos y probablemente no fueron casualidad, puesto que negro, verde y blanco son los colores de la plataforma de streaming.

Esta vez no hubo muchos accesorios, solo un par de aros. La idea era crear un look cómodo y relajado, por lo que dejó el cabello suelto y optó por un maquillaje natural, con mucha máscara de pestañas y un delicado brillo en los labios.

Pero, ¿de qué se trató esta publicación? Antonela solo se limitó a escribir “Hola Spotify”. Si bien esto pudo haber sido simplemente una visita, también podría significar que a partir de ahora es una de las nuevas embajadoras de la empresa sueca o que podría lanzar algún contenido para la plataforma, como por ejemplo su propio Pódcast. Aunque aún no dio ningún tipo de detalle al respecto, de lo que sí hay certezas es que la familia Messi-Roccuzzo es fanática de la música, por lo que, de ser así, esta podría ser una relación que disfruten y mucho.

Para la visita, la rosarina lució muy canchera con un top, unos pantalones cargo y unas zapatillas deportivas (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Paralelamente, los fanáticos celebraron este último posteo de la rosarina, el cual, en menos de 12 horas, ya superó el medio millón de “Me Gusta”. E incluso no faltaron los clásicos comentarios referidos a Lionel Messi. “Anto, asegúrate por favor que Messi use los audífonos bajitos de volumen para cuidar los oídos. Gracias, dale un gran abrazo de mi parte”; “¿Messi también escucha música?” y “Anto, por favor asegúrate que los audífonos no le aprieten las orejas a Messi, necesitamos que pueda escuchar a sus enemigos en el campo”, comentaron algunos de sus seguidores con un poco de humor.

LA NACION